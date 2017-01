Atlético de Madrid perde em casa, mas se classifica para as quartas da Copa do Rei

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELAS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO REI (JOGO DE VOLTA), A SER REALIZADA NO ESTÁDIO DE GRAN CANARIA, EM LAS PALMAS, NA ESPANHA.

Parecia que o Atlético de Madrid se classificaria com tranquilidade, mas o Las Palmas venceu de virada no Vicente Calderón por 3 a 2 e ficou a um golzinho da classificação para a fase seguinte da Copa do Rei, já que o Atlético tinha vencido o jogo de ida por 2 a 0 no último dia 7.

Classificado para as quartas-de-final, o Atleti aguarda o sorteio de sexta-feira (13) para conhecer o seu adversário, enquanto o Las Palmas se despede da competição.

Primeiro tempo morno com poucas chances de gol

O jogo começou com o Atlético tomando as ações, mas sem conseguir grandes chances de gol. O Las Palmas errava muito em seu campo de defesa e não conseguia atravessar o campo. As coisas ficaram pior ainda quando Hernán se lesionou e teve de sair já aos 19', para a entrada de Montoro.

A primeira oportunidade de gol saiu só aos 23', Griezmann teve duas chances para abrir o placar. Na primeira, ele cortou pra esquerda e chutou no meio do gol para a defesa de Lizoain, já na segunda, após vantagem de uma falta no Lucas, chutou pra fora levando muito perigo.

O Las Palmas, que até então não tinha criado nada, acordou aos 32'. Em uma jogada de velocidade pela direita, Livaja se antecipou a Giménez para cabecear e obrigar Moyá a fazer uma belíssima defesa.

Aos 40', nova oportunidade. Tana trouxe para a perna direita com liberdade, mas pegou mal na bola e mandou por cima do gol colchonero. E o 0 a 0 se manteve até o final do primeiro tempo.

Atlético sai na frente, sofre virada, mas se classifica

Se faltou gols na primeira etapa, na segunda então, os gols sobraram. Logo aos 49', em uma belíssima tabelinha entre Griezmann, Correa e Gaitán, o francês apareceu livre na área para abrir o placar para os colchoneros.

Com 3 a 0 no agregado, parecia que a eliminatória estava decidida, mas o Las Palmas não se deu por rendido. Aos 57', Livaja fez uma belíssima jogada individual e chutou forte no canto para empatar o jogo.

Mas três minutos depois, Koke achou um lançamento espetacular para Correa, que ganhou do zagueiro no corpo e chutou por entre as pernas do goleiro para colocar o Atleti de novo na frente.

Simeone sacou Griezmann e Correa, e colocou Torres e o estreante Keidi para ganharem minutos, afinal a classificação estava nas mãos.

Mas o Las Palmas não desistiu, aos 88' empatou com Livaja e aos 90+3' virou o jogo com Mateu García. Ficou faltando mais um golzinho para a classificação, mas não tinha tempo para isso. E no sufoco, o Atlético conseguiu a classificação para as Quartas.