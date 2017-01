Simeone diz esquecer derrota para Las Palmas: "Prefiro pensar que passamos as quartas de final"

(FOTO: Getty Images)

O Atlético de Madrid perdeu em casa para o Las Palmas por 3 a 2, mas ainda assim conseguiu a classificação pela vitória no jogo de ida na Copa do Rei. Após garantir a vaga, Simeone deu uma coletiva de imprensa para falar sobre o resultado e a classificação:

"Os últimos cinco minutos não foram os mais favoráveis para a equipe. O time fez uma boa partida até os 40' do segundo tempo. Saio sempre com o positivo, as coisas para melhorar vão seguir melhorando. Não me surpreende em nada o resultado. Nunca me agrada perder, mas ainda bem que saímos classificados. Prefiro pensar que passamos as quartas de final, do que no resultado", declarou.

Elogiando, Cholo falou dos desempenhos individuais de Griezmann, Correa e Gaitán: "Antoine está cada vez melhor, e isso nos beneficia muito mais, ainda mais quando faz gol. Esperamos que siga na linha em que se encontra. Hoje abriu o jogo, e jogou uma partida a altura que nos tinha acostumado".

"Foi um encontro, além do mais, muito completo para Correa e Gaitán. Ángel segue em sua linha de crescimento. Hoje voltou a marcar e isso serve para tudo o que está por vir, com muita competência", finalizou.

Já Ángel Correa citou as dificuldades do adversário e se disse feliz pelo gol marcado: "Nos escapou a vitória nos últimos minutos, mas seguimos contentes porque conseguimos nos classificar. Foi um jogo muito disputado, já sabíamos como eles jogavam bem e agora resta seguir melhorando. Estou feliz porque sempre é lindo poder marcar e ajudar a equipe", concluiu.

Outro a dar coletiva foi Nico Gaitán, que ganhou sua oportunidade como titular e deu uma assistência para o primeiro gol. Citou que há coisas para corrigir, mas que o time alcançou o objetivo que era avançar:

"No final tomamos dois gols nos últimos minutos que nos fizeram perder o jogo, ainda que no geral fizemos uma boa partida. Claro que há coisas positivas e outras que temos que corrigir. Mas conseguimos avançar a eliminatória, que era o objetivo. No futebol pode acontecer qualquer coisa. Nos fizeram dois gols em cinco minutos e temos que tratar de melhorar isso para a próxima partida".