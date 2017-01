Real Madrid empresta Odegaard ao Heerenveen da Holanda

(Foto: Divulgação/Heerenveen)

Depois de várias tentativas, o Real Madrid conseguiu emprestar Martin Odegaard. Pelos próximos 18 meses, sua nova casa é o Heerenveen, clube da primeira divisão da Eredivisie - campeonato holandês. Com 18 anos recém completados, o jovem não se destacou nas canteras do clube espanhol, ficando bem distante das expectativas da diretoria e dos torcedores.

Apesar de ser apenas da categoria de base, Florentino Pérez acertou com o garoto um salário de cerca de 2 milhões de euros por temporada. Com toda a mídia em cima e o investimento pesado, o norueguês causou desconforto no vestiário do Real Madrid Castilla. Odegaard não gostava de estar no time B e, junto a seu pai, que hoje faz parte da comissão técnica da La Fábrica (departamento que cuida das categorias de base do clube blanco), mostrou insatisfação por não atuar no time principal.

Quando assinou com o Real Madrid, o contrato do jovem exigia que ele treinasse com Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Toni Kroos e companhia. Ainda havia uma cláusula que obrigava os treinadores a relacionarem ele para a pré-temporada. Por isso, o jogador não tinha convivência com o Castilla e fracassou por lá principalmente porque treinou muito pouco com eles.

A oportunidade apareceu – mesmo que obrigando Benítez a colocá-lo em campo – contra a Roma na pré-temporada. Jogou 45 minutos, apenas para satisfazer um pedido de Florentino. Ancelotti chegou a dizer em seu livro que Martin “foi uma contratação de relações públicas”. No último verão europeu, em 2016, viajou novamente para a pré-temporada, agora com Zidane. Mariano e Llorente foram os destaques vindos do Castilla e o norueguês novamente não convenceu, tão pouco conquistou algum espaço.

Martin é um camisa 10. Só joga assim e só sabe se organizar em campo no oficio, mas para isso os técnicos preferiam outros. Zidane queria seu filho Enzo Zidane e Ramis preferia Aleix Febas, quando Solari assumiu também optou por Aleix. Antes de acertar empréstimo com o Heerenveen, o Rennes desistiu de ficar com o jogador após uma visita do jovem ao clube francês. O contrato estava quase certo quando o técnico Christian Goucouff disse ter mudado de ideia.

Em sua apresentação na Holanda, Martin disse: “Saio do Real Madrid porque lá estavam os melhores do mundo, não havia como competir”. A declaração reforça o que muito se criticou por parte da imprensa espanhola. Para ele, a vaga era disputada no time principal, onde ele de fato não teria chances.