Barcelona x Athletic AO VIVO agora (1-0)

46 min: Fim do primeiro tempo!

40 min: Laporte para Messi com falta e recebe cartão amarelo

35 min: GOOOOOOOOOOL DO BARCELONA! Neymar sai em disparada pela esquerda e cruza na medida para Suárez que bate de primeira para inaugurar o placar no Camp Nou

31 min: UUUUH! Messi cobra falta da meia-lua pra fora

29 min: Agora é Umtiti que recebe cartão amarelo por falta em Balenziaga

29 min: Bilbao mexe, sai Etxeita e entra Elustondo

27 min: Etxeita comete falta dura em Neymar e recebe cartão amarelo

22 min: Iniesta faz belo lançamento para Alba, que cruza mal nas mãos do goleiro Iraizoz

15 min: Neymar serve Jordi Alba que finaliza em cima da zaga do Bilbao

10 min: Iñaki pela direita tenta tocar para Merino na área, mas erra o passe

4 min: Neymar avança pela esquerda e cruza, mas a zaga do Bilbao afasta.

0 min: Começa o jogo!

Já o Athletic Bilbao está escalado com: Iraizoz, Bóveda, Etxeita, Laporte, Balenziaga, Etxebarria, San José, Williams, Eraso, Saborit e Merino.

O Barcelona vem a campo com: Cillessen, Roberto, Piqué, Umtiti, Alba, Rafinha, Busquets, Iniesta, Messi, Neymar e Suárez.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados na VAVEL Brasil! Hoje teremos o jogo da volta das Oitavas da Copa do Rei da Espanha entre Barcelona e Athletic Bilbao. Fique conosco e acompanhe todos os lances da partida!

Questionado também sobre as falhas de arbitragem contra o seu rival desta quarta-feira, Valverde minimizou que isso possa afetar a partida envolvendo sua equipe: "O Barcelona ganhou muitos títulos e nada foi dito que foi por conta de erros da arbitragem. Faz parte do esporte isso. Todos passamos por momentos em que somos prejudicas e favorecidos. O futebol se trata de entrar em campo e desfrutar do cenário que estamos vivendo. Estes problemas não vão afetar nosso elenco amanhã", finalizou.

Autor de um dos gols na partida de ida, Willians é dúvida para o duelo no Camp Nou. Suspensos, Iturraspe e Raúl Garcia também ficam de fora, juntando-se aos lesionados De Marcos, Kepa, Lekue, Yeray e Aketxe: "Há muito desgaste porque tivemos uma sequência grande de partidas em pouco tempo, e com horário não muito convenientes. Parece que isto foi feito de propósito", desabafou.

Com uma pequena vantagem à seu favor no placar, Ernesto Valverde comentou como pretende segurar o Barcelona nos minutos iniciais: "Será uma partida com uma alta intensidade e esperamos um Barcelona muito forte no começo, porque eles querem se recuperar rapidamente dos últimos confrontos em que não conseguiram vencer. Não podemos cometer uma falhar sequer. Sabemos que estarão em desvantagem e que irão pressionar desde o princípio", declarou.

Nas últimas partidas, ficaram evidentes as frequentes falhas que acabaram prejudicando o Barcelona, tanto na Copa do Rei quanto na Liga. Mesmo assim, o comandante catalão evitou 'chorar' por este fator: "Reclamar de erros da arbitragem é algo inaceitável para um treinador do Barça e de um clube diante de qualquer erro pontual. É fácil chorar e se queixar por isso", concluiu.

"Uma partida de volta eliminatória significa uma tensão necessária nos jogadores. Será visto um bom espetáculo, estou certo disso. Nós estamos atrás no placar, e devemos atacar desde o início, como também atacaríamos se a vantagem fosse nossa. Acredito que a torcida comparecerá em bom número. Precisamos deles", ressaltou.

Visando mais uma partida difícil pela frente, o comandante culé Luis Enrique analisou o duelo de volta em coletiva cedida na manhã desta terça-feira (10): "Analisamos as partidas quando elas terminam. É evidente que em Bilbau obtivemos um resultado desfavorável, mas marcamos um gol, e isso nos dá mais opções. A Copa é um estímulo diferente se comparada a Liga. Será difícil, mas vamos com vontade para realizar uma boa partida, basicamente como estamos fazendo, mas esperamos um melhor resultado", declarou.

Para isso, a equipe conta com o empate à seu favor. Se perder por um gol de diferença mas marcar na casa do rival, como o resultado por 3 a 2, a vaga também seria do Bilbao.

O Athletic não triunfava diante do poderoso Barcelona desde a decisão da Supercopa da Espanha de 2015. Desta maneira, a pequena vantagem conquistada no San Mamés no duelo de ida destas oitavas de finais já é suficiente para fazer os bascos acreditarem na classificação.

O resultado deixou os culés a cinco pontos do rival e líder Real Madrid. O Sevilla que goleou a Real Sociedad fora de casa ultrapassou o Barça e garantiu a vice-liderança.

O revés sofrido na semana passada quebrou uma sequência de dez vitórias do Barcelona na atual temporada. Para aumentar o "drama" catalão, os comandados de Luis Enrique tropeçaram na rodada passada da La Liga ao empatarem fora de casa com o Villarreal em 1 a 1.

Visando reverter a derrota da semana passada, o Barcelona recebe nesta quarta-feira (11) o Athletic Bilbao no Camp Nou, na partida de volta das oitavas de finais da Copa do Rei. No duelo de ida realizado no San Mamés na última quinta-feira (5), os bascos conquistaram a vitória por 2 a 1. Aduriz e Willians marcaram para os donos da casa, e Lionel Messi descontou em cobrança de falta.