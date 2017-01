Laterais canteranos, Mario Gaspar e Jaume Costa renovam vínculos com Villarreal

Google Plus

Foto: Divulgação/Villarreal CF

O Villarreal anunciou nessa Quarta (11) a renovação dos laterais Mario Gaspar e Jaume Costa por mais três temporadas. Enquanto Mario, que finalizava seu contrato em 2018, assinou até 2021, Jaume estendeu seu vínculo com o clube até 2023.

A coletiva de imprensa de formalização das renovações acontecerá nesta Quinta (12), durante o treinamento matinal do Villarreal.

Essas renovações se juntam as de Sergio Asenjo e Manu Trigueros, que assim como Jaume Costa e Mario são jogadores considerados pilares básicos do projeto, já que eles são dos jogadores mais utilizados na temporada pelo técnico Fran Escribá.

Mario, de 26 anos, foi revelado profissionalmente pelo próprio Villarreal na temporada 2007/2008, debutando contra o Atlético de Madrid com apenas 18 anos. Nessa mesma temporada, Mario foi um dos nomes do acesso do Villarreal B para a terceira divisão espanhola. Em 2010/2011 subiu de vez para o time principal, onde se tornou um dos capitães principais da equipe e chegou a seleção espanhola.

Já Jaume Costa, de 28 anos, chegou ao Submarino Amarelo na temporada 2010/2011, após breves passagens por Valencia e Cádiz. A princípio jogando pelo Villarreal B, subiu para o time principal definitivamente na temporada 2012/2013 e se tornou um dos principais pilares da equipe.