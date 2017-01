Ex-treinador de Pepe, Felipão quer zagueiro no Guangzhou Evergrande

Foto: Getty Images

Sem contrato renovado com o Real Madrid, Pepe está livre para assinar com outra equipe para a próxima temporada. O zagueiro luso-brasileiro interessa a Luis Felipe Scolari, treinador do Guangzhou Evergrande, da China. O Shanghai SIPG, comandando pelo português André Villas Boas, também apresentou propostas.

Pepe gostaria de uma renovação de dois anos, mas não há um acordo entre salários e duração com o clube, então as propostas começaram a aparecer e interessar. As maiores surgiram do futebol chinês, de Guangzhou Evergrande e Shanghai, respectivamente. Outros clubes europeus também se mostraram interessados na contratação, como Chelsea e Juventus, mas nenhum deles apresentou um valor tão atraente quanto os chineses.

Uma curiosidade que pode influenciar o jogador na hora de decidir está relacionada ao técnico. Foi Felipão que em 2007 recomendou ao brasileiro que se naturaliza-se português, fazendo com que ele jogasse pela primeira vez com Portugal em novembro daquele mesmo ano.

Pelas regras de contrato regulamentadas pela Fifa, o zagueiro já pode assinar um pré-contrato e acertar sua saída para 31 de junho. Pelo Real Madrid o jogador soma 327 jogos em 10 temporadas.

Para o clube merengue, perder Pepe não está nos planos mas não assusta. Além de Raphael Varane, que já tem sido titular frequentemente ao lado de Sergio Ramos, o clube ainda conta com Nacho - que tem feito bons jogos - e o jovem emprestado ao Eintracht Frankfurt, Jesus Vallejo.