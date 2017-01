Nasri fala de admiração por ídolo Zidane e revela sonho pelo Real

Foto: Reprodução/ Power Sport Images/Getty Images

Samir Nasri contou em entrevista a revista francesa Onze Mondial como se sente mais a vontade jogando na Espanha e revelou sua admiração por Zinedine Zidane, consequentemente seu desejo de jogar no Real Madrid.

"É raro que um jogador tão importante como ele se torne em um grande treinador. Sua carreira é incrível", elogiou o meia de 29 anos. Questionado então se gostaria de ser treinado por Zizou, sua resposta foi: "Sim, por que não? Isso significaria que eu estaria jogando no Real Madrid".

"Em suas 32 primeiras partidas, ficou à frente de Guardiola, Pellegrini ou Mourinho em pontos ganhos. Já ganhou a Liga dos Campeões, está em primeiro na La Liga e tem uma invencibilidade de muitos jogos. Uma temporada incrível", completou.

Jogador do Manchester City, o contrato de empréstimo de Nasri com o Sevilla acaba no fim da temporada. O meia é um dos destaques do time de Sampaoli, vice-líder do Campeonato Espanhol - a frente de Barcelona e Atlético de Madrid, quatro pontos atrás do líder Real Madrid. "É verdade que há dois gigantes, mas estamos numa liga mais equilibrada do que pensam" explicou o jogador que comemora a boa fase da equipe, pelo time da Andaluzia. Samir soma 15 jogos e três gols marcados.

A declaração de admiração pelo time blanco foi divulgada numa semana em que Real Madrid e Sevilla se enfrentam duas vezes, pelas oitavas da Copa do Rei no meio da semana e pelo Campeonato Espanhol no domingo (15).