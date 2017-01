Real Madrid empata com Sevilla no fim, avança na Copa do Rei e quebra recorde de invencibilidade

INCIDENCIAS: partida de volta das oitavas de finais da copa do rei 2016/17, realizada no estádio ramon sanchez pizjuan, em sevilha

O Real Madrid aumentou a série invicta sob o comando de Zidane. Na noite desta quinta-feira (12), a equipe merengue empatou com o Sevilla por 3 a 3, no estádio Ramón Sanchez Pizjuan, em jogo válido pela Copa do Rei, e garantiu a classificação para as quartas de final da competição.

O Sevilla buscou a classificação e chegou a abrir 3 a 1 durante o jogo, mas o Real Madrid não se rendeu e mesmo com time misto buscou o empate, que veio nos acréscimos outra vez. O resultado fez o clube merengue chegar a 40 jogos de invencibilidade, superando a marca de 39 do Barcelona em 2015/16.

Por incrível que pareça, Sevilla e Real Madrid irão se enfrentar mais uma vez no próximo domingo (15), só que dessa vez pelo Campeonato Espanhol, às 17h45 (horário de Brasília), também no Ramon Sanchez Pizjuan. Terceiro confronto entre as duas equipes neste ano; será o duelo entre o líder, Real Madrid, e vice-líder, Sevilla.

Donos da casa são melhores, marcam logo cedo e botam fogo na eliminatória

O início foi a melhor coisa que a torcida do Sevilla queria. Além de começar bem melhor, os donos da casa conseguiram marcar logo cedo. Aos 10', após roubada de bola no meio, Sarabia recebeu com espaço na direita, cruzou e Danilo, que tentou cortar, acabou mandando contra o próprio patrimônio, dando muita esperança à equipe sevillista: 1 a 0 Sevilla.

O jogo era muito aberto no Sanchez Pizjuan, principalmente pelo fato do Sevilla estar precisando bastante do resultado, já que tinha perdido por 3 a 0 na ida. Os merengues tinham espaço, mas pecavam no momento de finalizar a jogada. Os donos da casa, por outro lado, chegavam bem, tanto que quase marcaram em vezes seguidas com Ben Yedder, mas Casilla foi soberano nos dois lances.

Real Madrid foi se soltando na medida que a partida se encaminhava para o intervalo, conseguindo chegar melhor. Aos 43', Kroos apareceu bem no meio, tabelou bem, recebeu na entrada da área e finalizou de canhota, colocado, tirando de David Soria, mas mandando para fora. Depois disso, nada mais aconteceu e os donos da casa foram com a vantagem para o intervalo.

Benzema empata no fim, garante invencibilidade e Real Madrid avança

Se o primeiro tempo já havia sido bom e movimentado, o segundo começou ainda melhor. Logo aos 3', em contra-ataque, Asensio saiu lá do campo de defesa, driblou o defensor no corta-luz no meio de campo, venceu Vietto na corrida, invadiu a área e tocou por debaixo das pernas de David Soria, marcando um lindo gol e praticamente garantindo a classificação merengue às quartas: 1 a 1.

Só que o Sevilla tem o sangue chileno de Jorge Sampaoli e nunca desiste. Cinco minutos depois, os donos da casa passaram na frente mais uma vez, quando Escudero foi muito bem lançado na esquerda, recebeu e cruzou para Jovetic, que apareceu livre na segunda trave e finalizou de primeira, fazendo um bonito gol: 2 a 1 Sevilla.

Após o segundo gol, o Sevilla começou a dominar o jogo mais uma vez, com tudo em busca de uma classificação que seria memorável. Depois de perder várias ótimas chances, os vonos da casa colocaram fogo no jogo aos 32', quando, após cruzamento, Casilla conseguiu desviar, mas a bola sobrou para Iborra, que se jogou para marcar: 3 a 1 Sevilla.

E no meio de uma grande pressão sevillista, os merengues conseguiram diminuir aos 38', quando Casemiro se aventurou no ataque e foi derrubado por Kranevitter dentro da área: pênalti para o Real Madrid. Sergio Ramos foi para a cobrança e marcou, com direito a cavadinha: 3 a 2 Sevilla.

E quando a invencibilidade parecia ter ido para o saco, apareceu a "estrela do minuto 93" novamente, quando Benzema recebeu com espaço no meio, avançou, driblou três defensores, invadiu a área e finalizou na saída de David Soria, empatando o jogo e garantindo a quebra de recorde dos merengues, que chegaram a 40 jogos de invencibilidade.