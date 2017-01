Sergio Ramos: "As pessoas que me insultam não merecem meu respeito"

Foto: Getty Imagens

Em um jogo histórico, marcando o recorde do Real Madrid de 40 partidas sem perder, o time merengue empatou em 3 a 3 com o Sevilla no Pizjuán. Um dos personagens da partida é o zagueiro Sergio Ramos. Antes de fazer história no clube merengue, o atleta defendeu as cores do time local.

Ramos desabafou após o confronto sobre as ofensas vindas dos ultras rojiblancos: "As pessoas que me insultam não merecem meu respeito" disse. O capitão merengue marcou o segundo gol do time no jogo, de pênalti, sob vaias e ofensas vindas da arquibancada atrás do gol.

Quando perguntado se ele estava bravo, Sergio esclareceu: "Em nenhum momento fiquei alterado, estou feliz por passar, mas sei que vão falar da comemoração. Em nenhum momento eu faltei com respeito com a torcida. Pedi perdão aos torcedores, os insultos vieram do gol onde estão as Sur ( os Ultras), foram eles que me insultaram" respondeu o espanhol que marcou o seu sexto gol na temporada, o zagueiro que mais gols fez pelas 5 principais ligas da Europa. Um torcedor, ainda não identificado, chegou a atirar uma garrafa no camisa 4 merengue.

"Eu passei muitos anos da minha vida aqui. Sevilla sempre será minha casa, ofendam uns ou outros. Mas sou capitão do Madrid e busco o melhor para o meu time" explicou o jogador que ainda completou dizendo que o amor pelo time da Andaluzia não mudou e nunca vai mudar: "Quando forem me enterrar quero que seja com uma bandeira do Real Madrid e outra do Sevilla".

Real Madrid e Sevilla se enfrentam novamente no próximo domingo (15), dessa vez pelo Campeonato Espanhol. Será um confronto de líder contra vice-líder, novamente no Pizjuán. Na coletiva pós-jogo Zidane comentou sobre o próximo encontro: "Não será fácil, de novo".