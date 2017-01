Barcelona x Las Palmas ao vivo online no Campeonato Espanhol 2016/17

Atualiza o conteúdo

Na manhã deste sábado (14) o Barcelona receberá Las Palmas no Camp Nou em jogo válido pela 18° rodada do Campeonato Espanhol. O jogo acontecerá às 13h15 (horário de Brasília) no Camp Nou. Apesar do adversário, que atualmente faz grande campanha no torneio, a equipe catalã espera somar pontos para seguir na briga pela liderança do campeonato.

Enquanto o Barcelona deverá se esforçar para somar pontos e continuar firme na briga pela liderança do campeonato; o Las Palmas espera vencer fora de casa para seguir com sua boa campanha. Atualmente, a equipe do Luis Enrique está na terceira colocação da tabela com . Já os visitantes estão na oitava posição, com 24 pontos.

Tendo Neymar de volta aos treinos, o time catalão deverá ter seu trio de ataque disponível para o jogo. Apesar disso, o técnico da equipe da casa pregou cautela diante do adversário e falou sobre as semelhanças de jogo das equipes. Já do lado dos visitantes, o lateral brasileiro Michel Macedo elogiou a equipe do Barcelona, mas ressaltou o trabalho de sua equipe.

Apesar de seguir brigando a cada rodada pela liderança do campeonato, o técnico Luis Enrique acredita em um jogo difícil diante do Las Palmas e prega cautela para a partida. O técnico crê na dificuldade do jogo por conta do estilo de jogo da equipe adversária que é semelhante a da equipe catalã. “Nós mediremos forças com uma equipe com filosofia parecida com a nossa. Eles lutam pela posse de bola o tempo todo e tentam usar isso para abrir espaços e criar chances”, disse o treinador.

Apesar da cautela, a equipe deverá contar com Messi, Neymar e Suárez para vencer o adversário. O brasileiro havia sido poupado recentemente, mas treinou normalmente nesta sexta (13) e não deverá ser preocupação para a partida.

Com o trio MSN em campo, o técnico espera que sua equipe obtenha pontos para seguir na disputa pela liderança. “Este será um jogo importante em casa e nós precisamos começar a somar pontos. O adversário deverá dificultar bastante o jogo e a disputa de posse de bola.” finalizou o técnico.

Para o lateral da equipe visitante, o Barcelona não deverá ter um jogo fácil, mesmo jogando dentro de casa. “Será bastante complicado O Barcelona gosta de manter a posse de bola e a cada corrida errada que você dá eles te ocasionam perigo de gol, mas nosso time se preparou durante a semana e se colocarmos em prática o que estamos trabalho, sem dúvida nenhuma iremos dar trabalho.”, afirmou o jogador.

O brasileiro chegou a elogiar o ataque do Barcelona, mas também destacou os outros setores do time catalão. “É meio complicado ter a fórmula para parar Neymar, Messi e Suárez, mas o time do Barcelona é bastante completo, todos os jogadores tem seu papel importante no time”, completou.

Na oitava posição da tabela, o jogador chegou a elogiar a campanha que tem feito junto com seus companheiros. “Todos nós já esperávamos uma queda, acho que nenhum time consegue manter-se regular durante toda temporada a não ser os grandes e muitas vezes dão uma caída também, mas nosso time está focado no objetivo que está buscando chegar o mais alto na tabela. Por que não sonhar com a Europa League? A campanha que nós estamos fazendo está sendo ótima. Somos um time humilde, com intenção de crescer na Liga e estamos demonstrando isso na temporada. Ainda faltam bastantes jogos, mas se olharmos a tabela estamos entre os oito primeiros. É complicado estar nessas posições no campeonato espanhol”, finalizou.

