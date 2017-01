Luis Suárez exalta goleada sobre Las Palmas e comenta renovação de Messi

Foto: David Ramos/Getty Images

Nesse sábado (14), o Barcelona recebeu o Las Palmas pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol no Camp Nou. Num jogo que seria para selar a paz após uma semana bem conturbada no ambiente culé, o time da casa venceu por 5 a 0 com tentos de Luis Suárez (duas vezes), Lionel Messi, Arda Turan e Aleix Vidal.

Com isso, a equipe barcelonista retorna temporariamente a segunda colocação com 38 pontos, podendo ser ultrapassado pelo Sevilla no fechamento da rodada. Logo após a partida, Suárez falou com a imprensa, porém o assunto principal não foi a partida e sim a extensão de vínculo de Lionel Messi.

"Messi é muito tranquilo. Ele sabe o que quer e o clube sabe também, o presidente já disse que devemos renovar ". Sobre este assunto, acrescentou que: "Sempre acabam interpretando mal algumas coisas que dizem, mas estamos muito calmos".

"Nós sabíamos que era um jogo difícil e complicado contra um rival que sempre complica as coisas, mas foi uma maneira de mostrar que queremos seguir lá em cima lutando."

Outro que se pronunciou após o cotejo foi o zagueiro Javier Mascherano elogiando o nível de atuação da equipe contra o time da Ilhas Canárias: "É sempre bom para o espetáculo o nosso esforço. Nós tivemos um grande desempenho em todas as linhas, sendo muito superior ao rival não só no resultado, mas também no desempenho".

Ele disse que: "A equipe tem de trabalhar a partir de agora para vencer, colocar todas as partes em pé de igualdade e trabalhar para ganhar. Estamos em uma situação em que não podemos deixar nada passar e não relaxar. Você tem que minimizar os erros e não deixar nenhum detalhe ao acaso e assim seguir se fortalecendo". Finalmente, ele disse que: "Esperamos que a vitória contra o Bilbao e a de hoje sejam as primeiras vitórias de uma série que dure muito tempo".

Ele também falou sobre Aleix Vidal, que marcou o último tento da partida o seu primeiro no clube: "Estou muito feliz por ele. Ele lutou duro para ter o seu lugar no time e fico muito feliz de ele ter minutos. Aleix é um profissional que está treinando bem e não tem tido oportunidades".