Atlético de Madrid joga para o gasto, vence Betis e segue na quarta colocação do Espanhol

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, disputado no Estádio Vicente Calderón, em Madrid.

O Atlético de Madrid venceu o Real Betis por 1 a 0, neste sábado (14), no Estádio Vicente Calderón O resultado magro foi o suficiente para a equipe se manter na quarta colocação do campeonato, em zona de Uefa Champinos League. O único tento foi anotado por Nico Gaitán, logo no início da partida.

O gol surgiu no melhor momento dos mandantes, que exerceram pressão apenas no início do jogo. Griezmann dominou já limpando a marcação e tocou para Saúl. O meia espanhol abriu para Vrsaljko, que chegava livre pelo flanco direito. O cruzamento do camisa 16 foi desviado pela defesa e sobrou para o argentino Nico Gaitán na segunda trave apenas completar para o gol.

A pressão continuou e quase Griezmann ampliou no lance seguinte. A finalização foi para fora. Godín também teve sua oportunidade aos 22 minutos. Claro, a partir de um escanteio que o uruguaio completou de cabeça para fora.

Mas a partir daí o Betis chegou para a partida. Passou a rivalizar pela posse de bola e até a se aproximar da meta defendida por Moyá. Aos 35 minutos, Savic errou na saída de jogo e entregou a bola nos pés de Rubén Castro. O icônico centroavante bético dominou e, sem pensar muito, finalizou. Moyá efetuou uma segura defesa.

A segunda etapa não foi muito diferente. A partida não teve a intensidade esperada, mas nem por isso deixou de ter seus momentos de emoção. Logo aos 2 minutos, Rubén Castro assustou novamente. Mais uma finalização de fora da área, e mais uma vez Moyá foi bem.

Com as alterações, Simeone buscou aumentar a velocidade no ataque, a fim de matar logo a partida. O que não aconteceu. Carrasco, que foi a arma usada nessa tentativa, teve apenas uma chance, aos 28 minutos. Ele recebeu, já dentro da área, e limpou o zagueiro para finalizar já de frente para o goleiro. A finalização acertou em cheias as luvas do capitão Adán, sem gerar muito perigo.

Com a vitória, o Atlético de Madrid chegou aos 34 pontos após 18 jogos disputados. A pontuação o garante na zona de classificação à Uefa Champions League, ocupando o quarto posto. Já o Betis, estagna na décima quarta posição na tábua de classificação, com 21 pontos. As duas equipes só retornam a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo domingo (22), quando o Atlético visita o Athletic Bilbao e o Betis recebe o Sporting Gijón.

Antes disso, na quinta-feira (19), os colchoneros recebem o Eibar, na partida de ida das quartas de final da Copa do Rei.