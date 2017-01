Líder Real Madrid visita vice-líder Sevilla no terceiro jogo do ano entre as duas equipes

Depois de um confronto emocionante e quente no meio da semana pela Copa do Rey, novamente Sevilla e Real Madrid se enfrentam, mas agora pelo Campeonato Espanhol 2017/18 num duelo que promete eletricidade, nervosismo e muita rivalidade.

Isso porque será o jogo do líder contra o, depois da vitória do Barcelona, terceiro colocado. Além disso, o confronto passado foi cercado de muita polêmica, principalmente envolvendo Sergio Ramos, autor de um gol de cavadinha e que reclamou da torcida do Sevilla após o jogo, já que o defensor é formado na equipe.

Com 40 pontos, o Real pode não só aumentar a vantagem na liderança como terá a chance de aumentar sua extensa lista de jogos de invencibilidade. Zidane e seus comandados tem 40 duelos sem derrotas e se viu perto da quebra, já que o mesmo Sevilla vencia por 3 a 1 até os 47 minutos da etapa final.

Seguir a campanha histórica

Em cinco temporadas, essa é a vez que o Sevilla melhor se coloca na tabela. Atual terceiro e precisando vencer pra novamente retornar ao segundo posto, o time de Jorge Sampaoli terá a chance de quebrar a freguesia e entrar de vez na briga pelo título.

Uma vitória do time branco e vermelho o deixa a apenas um ponto do Real, mas com um jogo a mais. Ainda assim, as esperanças são grandes e a força da torcida será enorme, ainda mais após as últimas ocorrências do jogo passado.

O time de Sampaoli não deverá ter mudanças. Ganso, muito criticado recentemente pela fraca mobilidade em partida contra os merengues, deve começar no banco. No entanto, Ben Yedder pode começar mais uma vez entre os titulares, seguindo sua boa fase.

O time da casa pode ter Rico; Mariano, Rami, Pareja, Mercado, Escudero; Vasquez, Nasri, N'Zonzi, Vittolo; Ben Yedder.

Freguesia e liderança

Todo o lado do Real Madrid claramente está focado em manter a liderança e buscar aumentar sua vantagem no topo, mas ninguém mais do que Sergio Ramos está focado nesse duelo em particular.

Formado nas bases do Sevilla e transferido ao Real por preço de ouro, o jogador é sempre hostilizado no Ramon Sanchez Pizjuan, mas nunca igual no último meio de semana, onde não conseguiu se conter e retrucou as provocações das arquibancadas.

E após o jogo, o defensor comentou o ocorrido e voltou a pedir desculpas aos verdadeiros torcedores do time do Sevilla: "Não faltou respeito aos fãs do Sevilla, eu pedi desculpa para uma parte deles, mas para outra parte não. O Sevilla sempre será minha casa. Me critiquem, mas me critiquem menos. O sevilhismo merece todo o meu respeito, mas xingaram minha mãe desde o primeiro minuto. O dia que me enterrarem haverá duas bandeiras: a do Sevilla e a do Real Madrid".

Para logo mais, Zinedine Zidane poderá ter a volta de Cristiano Ronaldo. O melhor do mundo foi poupado da partida de volta da Copa do Rey e está inteiro para ajudar os merengues no clássico.

O provável Real Madrid terá Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric; Vazquez, Cristiano, Benzema.

Você acompanha todos os detalhes desse grande jogo aqui na VAVEL Brasil com o melhor tempo real online minuto a minuto à partir das 17h no horário brasileiro de verão.