Radoja marca no fim e Celta bate Alavés no Balaídos

No Balaídos o Celta de Vigo recebeu o Deportivo Alavés e venceu a partida com uma finalização de Nemanja Radoja do meio da área para o dentro do gol de Pacheco. A vitória colocou o time da casa mais perto da zona de classificação da Europa League.

A segunda vitória seguida do Celta (venceu o Málaga na rodada passada por 3 a 1) colocou o time de Vigo na 8ª posição do Campeonato Espanhol, com 27 pontos, enquanto para os visitantes, vindos de um empate em 0 a 0 com o Athletic Bilbao fora de casa, a derrota deixou o Deportivo Alavés na 15ª posição, 7 pontos fora da zona de rebaixamento.

O próximo jogo dos times é pelas quartas de final da Copa do Rei. O Alavés enfrenta o Alcorcón fora de casa na quarta-feira (18), no mesmo dia o Celta de Vigo vai ao Santiago Bernabéu encarar o Real Madrid de Zinedine Zidane.

Em jogo de muitas faltas, nos dois tempos, apesar de manter uma posse de bola maior do que os visitantes, o time do Celta não acertava o alvo, dando oportunidades de contra-ataque mal aproveitadas para a equipe do País Basco. A equipe da casa levou mais perigo com chutes que passaram próximos ao gol de Pacheco. Aos 28 minutos Aspas teve boa oportunidade de cabeça desperdiçada, na sequência Guidetti finalizou na pequena área e a bola passou muito perto da meta. Era o time de Vigo que tentava se impor.

Logo no inicio do segundo tempo, aos 46 minutos, Feddal recebeu o segundo cartão amarelo do jogo (o primeiro foi aos 26 após falta perigosa em Bongonda) e deixou a equipe do Deportivo com um jogador a menos. Em vantagem numérica o Celta avançou o time, pressionando o adversário. Jogando pelo contra-ataque a melhor oportunidade do Alavés parou uma bela defesa no ângulo de Ruben Blanco, o chute foi de Theo Hernández.

Aos 88 minutos, Manu García teve a chance de abrir o placar, ele finalizou com o pé direito do meio da área após cobrança de escanteio, mas o chute foi bloqueado. Na sequência, aos 89 minutos, Radoja recebeu de Hugo Mallo no meio da área e chutou para o fundo do gol, fazendo 1 a 0 para o time da casa.