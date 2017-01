Após muita novela, Valencia oficializa contratação do atacante Zaza

Foto: Valencia CF

Simone Zaza é o novo atacante do Valencia. O italiano chega com a missão de ajudar a equipe a sair do buraco e evitar o rebaixamento no Campeonato Espanhol 2016/17. O italiano já passou pelos exames médicos e será apresentado nesta segunda-feira (16), na Ciudad Deportiva de Paterna, em Valencia.

O jogador ainda pertence a Juventus, porém estava emprestado ao West Ham. Na Inglaterra, ele foi muito mal. Não marcou nenhum gol em suas 11 aparições com a camisa dos Hammers. Ao todo, foram apenas 571 minutos em campo sem nenhuma eficiência.

Agora no Valencia, Zaza também chega por empréstimo. Os espanhóis pagam 2 milhões de euros a Juventus pelo empréstimo até o final da temporada. No entanto, o contrato tem uma cláusula de obrigação de compra caso Zaza entre em campo 10 vezes ou se o Valencia não for rebaixado. Nesse caso, o Valencia desembolsaria mais 18 milhões de euros.

Zaza, que tem 25 anos, se destacou pela Juventus, clube que conquistou 3 títulos, Uma Serie A, uma Copa da Itália e uma SuperCopa Italiana. Ele nasceu em Policoro e já defendeu a seleção italiana em 16 oportunidades. Inclusive, participou da Euro 2016, competição que chegou a marcar um gol.

Seu melhor momento na carreira até hoje foi no Sassuolo, onde despontou para o futebol e despertou interesse na Juventus. Lá, em 2 anos, jogou 69 partidas e marcou 21 vezes. Jogou justamente no período de afirmação do Sassuolo na primeira divisão. Além disso, mesmo jovem, Zaza ainda tem passagens por Ascoli, Sampdoria, Viareggio e Atalanta, onde se profissionalizou.