Jovetic marca no fim, Sevilla acaba com série invicta do Real Madrid e retorna à vice-liderança

INCIDENCIAS: partida válida pela 18ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio ramon sanchez pizjuan, em Sevilha

Em uma partida simplesmente espetacular e emocionante, o Sevilla mostrou que vai brigar forte pelo título do Campeonato Espanhol. Em partida válida pela 18ª rodada, os sevillistas receberam e viraram para cima do Real Madrid, vencendo por 2 a 1 e acabando com invencibilidade do clube merengue de 40 jogos. Cristiano Ronaldo, de pênalti, abriu o placar, mas Sergio Ramos, contra, e Jovetic, no final do jogo, viraram para os donos da casa.

Com este resultado, o Real Madrid segue líder com 40 pontos e com um jogo a menos que Sevilla, que chegou a 39 pontos, e Barcelona, que tem 38. Na próxima rodada, o Sevilla vai até o estádio El Sadar no domingo (22), às 9h (horário de Brasília), encarar o lanterna Osasuna. No sábado (21), às 13h15 (horário de Brasília), o Real Madrid recebe o Málaga para se recuperar deste tropeço.

Sevilla é levemente melhor, mas chega pouco e não marca

O início de jogo foi de muito equilíbrio no Ramon Sanchez Pizjuan. Sevilla e Real Madrid foram para a partida com duas formações que povoavam demais o meio de campo, o que deixou a própria, pelo menos no seu início, muito pegada e com marcações bem fortes para ambos os lados, o que acarretava em muitos erros de passe.

Na medida que a partida se desenrolava, o Sevilla melhorava na partida, chegava com mais ímpeto. O primeiro arremate ao gol aconteceu aos 23', quando Nasri aproveitou erro na saída de bola merengue e arriscou de fora da área, mas por cima do gol. Donos da casa tinham bem mais posse de bola naquele momento da partida.

O Real Madrid só chegou ao gol pela primeira vez minutos depois, quando Kroos acionou Cristiano Ronaldo na esquerda, que dominou, avançou e finalizou cruzado, mas fraco, e Sergio Rico fez boa defesa. O Sevilla atacou pela última vez na primeira etapa, quando Nasri tabelou com Vitolo, recebeu de volta e chutou de primeira de esquerda. Chute saiu forte, mas Navas caiu bem e fez a defesa para o Real Madrid.

CR7 deixa merengues na frente, mas Jovetic vira no fim; fim da invencibilidade

O segundo tempo prometia ser melhor e foi. As duas equipes voltaram com mais vontade ofensivamente, chegando com perigo. Navas salvava os merengues nas boas chegadas sevillistas e Sergio Rico era o doutrinador nas principais investidas dos blancos no início de segunda etapa no Ramon Sanchez Pizjuan.

Depois de boas chegadas entre as duas equipes, finalmente a rede balançou em Sevilha. Aos 22', Carvajal aproveitou erro de Escudero, roubou, fez ótima jogada pela direita e foi derrubado por Sergio Rico dentro da área: pênalti para o Real Madrid. Após muito bate-boca, Cristiano Ronaldo foi para a marca da cal e cobrou com perfeição: 1 a 0 Real Madrid.

Só que quando tudo encaminhava para um importantíssimo triunfo merengue, o Sevilla tratou de deixar tudo igual. Aos 40', após cobrança de falta da direita, Sergio Ramos, que foi notícia durante a semana após a polêmica na Copa do Rei, cabeceou contra o próprio patrimônio e deixou tudo igual no Sanchez Pizjuan: 1 a 1.

E quando a partida se encaminhava para um empate, brilhou a estrela de Stevan Jovetic mais uma vez, quando o atacante, que entrou na segunda etapa, recebeu com muito espaço no meio e arriscou um bonito chute, colocado. Navas ainda desviou na bola, mas ela morreu no cantinho: 2 a 1 Sevilla e fim da invencibilidade de 40 jogos da equipe merengue.