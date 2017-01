Marcelo lamenta perda da invencibilidade na temporada: "Relaxamos após abertura do placar"

Chegou ao fim o verdadeiro "conto de fadas" vivido pelo Real Madrid nesta temporada. Em confronto válido 18ª rodada da Liga, o Sevilla venceu de virada a equipe de Madrid na tarde deste domingo (15). Cristiano Ronaldo em cobrança de pênalti até inaugurou o marcador para os comandados de Zinedine Zidane no Ramón Sánchez Pizjuán, mas Sergio Ramos contra, e Jovetic já nos acréscimos colocaram fim a série invicta de 40 partidas dos madridistas.

Eliminado na Copa do Rei pelo próprio Real Madrid, a reação rojiblanca impressionou na etapa final. O lateral merengue Marcelo a falou sobre ela após a partida: "Fizemos uma boa partida mas depois do gol acabamos relaxando, veremos agora onde falhamos porque perdemos pontos importantes, deixamos eles encostarem, se tivéssemos permanecido no ataque certamente teríamos feito o segundo. Iremos aprender com este jogo, fizemos o máximo que podíamos", declarou o brasileiro.

O resultado também deixou o Sevilla ainda forte na briga pela liderança da competição. Agora, apenas um ponto separa a equipe de Jorge Sampaoli do líder Real: "Tentamos igualar até o último instante, mas não conseguimos, relaxamos e devemos usar isso como aprendizado para que não aconteça novamente. Fizemos um bom jogo. A Liga sempre esteve aberta", concluiu.

Visando uma rápida recuperação, o Real Madrid recebe na próxima rodada o Málaga no Santiago Bernabéu. Se tropeçar, pode ter sua liderança ameaçada tanto por Sevilla quanto pelo Barcelona, que está a apenas dois pontos atrás após a goleada deste sábado (14) perante o Las Palmas.