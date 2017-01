Berizzo confirma afastamento de Orellana no Celta: "Enquanto eu estiver aqui ele não joga"

(Foto: Victor Carretero/Getty Images)

Fabián Orellana não faz mais parte dos planos do Celta de Vigo para o restante da temporada. Nesta terça-feira (17), o comandante do clube celeste, Eduardo Berizzo, revelou o motivo do afastamento do atleta do restante do elenco.

"Foi decidido sim afastar Orellana. Esta decisão está baseada em uma falta de respeito completamente inaceitável. Minha decisão foi baseada nisso, e juntamente com a diretoria ficou decidido de afastá-lo. A partir de agora, o clube decidirá o que fazer com o atleta. Enquanto eu estiver aqui, ele não joga", declarou o treinador em coletiva de imprensa cedida nesta manhã.

O técnico ainda revelou que o restante do plantel celeste compreendeu sua decisão, e rechaçou completamente a comparação com o afastamento recente de Gustavo Cabral: "Há uma diferença gritante entre a falta de disciplina e falta de respeito. A disciplina tem nuances, tem níveis, punições diferentes. Já a falta de respeito, não!", ressaltou.

Um dos destaques da equipe na temporada passada, Fabián Orellana disputou apenas nove partidas na atual jornada, indo as redes em quatro oportunidades. Segundo o diretor esportivo do Celta, Felipe Miñambres, o chileno deve ser vendido ainda nesta janela de transferências: "Baseando-se na decisão do treinador junto com o clube, ficou decidido buscar um destino para Orellana, uma saída ainda neste mês. Buscaremos o melhor, que certamente será a venda do atleta", informou o diretor.

"O clube, a instituição está acima de todas os jogadores e todos os funcionários que aqui estão. Nós vamos fazer o melhor pensando no clube. Diante de uma falta de respeito temos que tomar decisões fortes, no âmbito tratado pelo clube não se trata de perdoar ou não. Pensamos que a decisão tomada pelo comandante foi a correta. Orellana é um grande jogador, esperamos receber propostas no próximos dias. Ao mesmo tempo, já pensamos em alguns nomes para substituí-lo", concluiu Miñambres.

Oitavo colocado na Liga e próximo da zona de classificação para a próxima Uefa Europa League, o Celta encara nesta quarta-feira (17) o Real Madrid no estádio Santiago Bernabéu, no confronto de ida das quartas de finais da Copa do Rei.