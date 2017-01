Real Madrid x Celta de Vigo ao vivo online pela Copa do Rei 2016/17

Atualiza o conteúdo

Após perder a invencibilidade de 40 jogos para o Sevilla, pelo Campeonato Espanhol, o Real Madrid busca iniciar diante do Celta um novo ciclo sob o comando de Zinedine Zidane.

Confira mais detalhes do confronto no pré-jogo.

Beauvue é a única baixa por lesão no Celta. O jogador Orellana não foi relacionado por falta com respeito ao treinador Eduardo Berizzo.

Os relacionados do Celta: Sergio, Rubén, Iván Villar; Hugo Mallo, Fontàs, Lemos, Jonny, Sergi Gómez, Planas, Cabral, Roncaglia; Marcelo Díaz, Radoja, Pablo Hernández, Jozabed, Wass, Señé, Pape Cheikh; Bongonda, Guidetti, Iago Aspas, Sisto, Rossi.

Pepe, James Rodríguez e Bale são baixas por lesão no Real Madrid.

Os relacionados do Real Madrid: Navas, Casilla, Yáñez; Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo, Danilo; Kroos, Casemiro, Kovacic, Modric, Asensio, Isco; Cristiano Ronaldo, Benzema, Lucas Vázquez, Mariano, Morata.

Na temporada 2012/13, Real Madrid e Celta se enfrentaram pela fase oitavas de final da Copa do Rei, sendo a única vez que os clubes se enfrentaram na competição. A equipe de Vigo venceu a partida de ida por 2 a 1, com gols de Mario Bermejo e Cristian Bustos, e Cristiano Ronaldo descontou para o Real. Na partida de volta, no Santiago Bernabéu, goleada merengue por 4 a 0, com hat-trick de CR7 e um gol de Khedira.

Real Madrid e Celta se enfrentaram em 22 partidas na história, contando os confrontos válidos pelo Campeonato Espanhol e Copa do Rei. Os merengues venceram 17 vezes, enquanto a equipe de Vigo têm apenas quatro vitórias, além de um empate.

Nas oitavas de final, o Celta de Vigo eliminou o Valencia. No jogo de ida, atropelou os rivais por 4 a 1 e voltou a triunfar na partida de volta por 2 a 1.





Nas oitavas de final, o Real Madrid eliminou o Sevilla. Após vencer o jogo de ida no Santiago Bernabéu por 3 a 0, o time merengue sofreu na partida de volta no Sanchez Pizjuan. O time de Sampaoli chegou a abrir 3 a 1, mas o Real buscou o empate no último minuto e alcançou o 40º jogo invicto, recorde de um clube espanhol.





O Santiago Bernabéu, o místico estádio do Real Madrid, será o palco do jogo de ida da fase quartas de final da Copa do Rei.





Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real de Real Madrid x Celta de Vigo, válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei 2016/17. A bola rola às 18h30 (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu.