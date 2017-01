Defendendo largo tabu no Anoeta, Real Sociedad recebe Barcelona pelas quartas da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de ida válida pelas quartas de finais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Anoeta, em San Sebastián, na Espanha.

Protagonizando um dos duelos mais aguardados até então na Copa do Rei, Real Sociedad e Barcelona se enfrentam nesta quinta-feira (19) pelas quartas de finais da competição no Estádio Anoeta, o verdadeiro "fantasma" na vida do clube catalão. Na casa Txuri-urdin, o Barça não vence desde a temporada 2006/07. Desde então, foram cinco vitórias da equipe basca e três empates.

O primeiro semestre da Real Sociedad foi certamente o melhor levando em consideração as últimas temporadas do clube. Atualmente na quinta colocação da Liga, e a apenas dois pontos do Atlético de Madrid, primeira equipe dentro da zona de classificação para a próxima Uefa Champions League, os bascos somam 10 vitórias na competição e apenas seis derrotas. Na Copa do Rei, os comandados de Eusebio Sacristán passaram inicialmente pelo tradicional Valladolid, e na fase anterior pelo Villarreal, outra equipe que faz grande campanha na Liga.

Mais próximo do Real Madrid depois do tropeço do rival na rodada passada da Liga, o Barcelona volta a centrar suas atenções na Copa, visando sua terceira conquista consecutiva na competição. Na fase anterior do torneio, o Barça obteve grandes dificuldades para passar por outro clube basco, o Athletic Bilbao.

Nos mesmos moldes do confronto de amanhã, os culés jogaram a partida de ida na casa do adversário, e foram derrotados por 2 a 1. No Camp Nou, vitória apertada por 3 a 1, tendo o gol salvador sendo marcado por Lionel Messi em cobrança de falta. Antes do Athletic, o Barcelona já havia eliminado o modesto Hércules. Lesionado, o meio-campista Rafinha será a única baixa do comandante Luis Enrique.

Com 52 horas a menos de descanso, Xabi Prieto revela sentimento de insatisfação

Mantendo o bom desempenho na Liga, a Real Sociedad conquistou uma importante vitória na rodada passada, derrotando fora de casa o Málaga por 2 a 0. O resultado deixou os Txuri-urdin ainda mais próximos da zona de classificação para a UCL. Para o meio-campista e capitão Xabi Prieto, o elenco não teve muito tempo para comemorar o recente triunfo.

"Não tivemos muito tempo para celebrar a vitória contra o Málaga. Logo que a partida terminou já fomos para o hotel descansar, poucos dias passaram e já estamos na véspera de um confronto importante contra o Barcelona. Mas foi uma grande vitória, que nos permitiu seguir crescendo na tabela, agora com 32 pontos, são bons números, agora falta uma partida para o término deste primeiro turno. Acho que estamos no caminho certo, principalmente por conquistar os resultados positivos dentro de casa", declarou o meia.

Sobre este fator, Prieto revelou que a equipe se sente prejudicada por ter 52 horas a menos de descanso, se compararmos com o último confronto do Barça, que aconteceu no sábado: "É evidente que fomos prejudicados, porque a diferença não é de um dia, são mais de dois, 52 horas, isso afeta o corpo de um atleta, mas vamos tentar superar este cansaço coma força de nossa torcida no Anoeta", ressaltou.

Na temporada 2013/14, Real Sociedad e Barcelona se enfrentaram pela Copa nas semifinais. Xabi recordou-se do duelo: "Naquela ocasião nos sentimos prejudicados, e dói saber que não chegamos a uma decisão por uma partir mal apitada. Agora teremos outra chance de seguir em frente, e iremos com muita vontade de conseguir esta classificação", concluiu.

(Foto: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Luis Enrique demonstra otimismo e diz que quebra de tabu 'está cada vez mais próximo'

A Real Sociedad foi um das responsáveis por deixar o Barça em dificuldades nesta temporada da Liga, afastando a equipe da liderança da competição. Por esse motivo, Luis Enrique comentou sobre a força do rival desta quinta-feira, citando o último confronto entre as equipes e o tabu histórico que pode completar 10 anos em 2017.

"Não muda nada que seja uma partida eliminatória. Nos preparamos para ganhar todas as partidas, mesmo que não tenhamos tido bons desempenhos diante da Real Sociedad. São perigosos. Eusebio está fazendo um trabalho magnífico e eles sempre complicam nossa vida. Meu desejo é que a partida de amanhã se assemelhe em nada com o jogo da Liga, pois naquele ocasião a Real mereceu a vitória. Esperamos poder superar a pressão intensa e organizada da equipe adversária, para que poucas ocasiões de gols sejam criadas", declarou na última coletiva de imprensa cedida na Catalunha.

"Posso afirmar que está cada vez mais próximo o dia de voltar a vencer no Anoeta. Vencer na casa deles seria um passo muito importante para a classificação. Não definitivo, mas importante. Será uma partida complicada pela importância que tem para nós quando visitamos este estádio em questão. Temos que deixar de lado o histórico recente e focar no duelo que virá", ressaltou.

Além de Rafinha, Luis Enrique também não contará com Aleix Vidal, titular no Camp Nou no último sábado: "Só me deixam convocar 18 jogadores. Sou obrigado a cortar algumas peças. Este é o trabalho do treinador. Tomar decisões. Já Rafinha, será baixa nos próximos dias. Não se trata de uma grave lesão, mas ele não estará amanhã em San Sebastián", finalizou.