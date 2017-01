Aspas comemora vitória do Celta no Bernabéu, mas dispensa favoritismo

Foto: Getty Images

Num Santiago Bernabéu com o pior publico da temporada merengue, o Celta de Vigo não se amedrontou com a pressão de um Real Madrid pouco eficiente e derrotou os blancos por 2 a 1. Na saída do campo, Iago Aspas - autor de um dos gols dos celestes - comemorou o resultado com cautela: "Se nós somos favoritos? Não podemos nos comparar com o Real Madrid", declarou.

Contente com o resultado, o atacante que também deu assistência para o segundo gol (de Jonny), comemorou o jogo da equipe: "Por alguns momentos, durante os 90 minutos, fomos superiores, soubemos pressionar, marcar a saída e a raiz de todas as bolas roubadas é a pressão, soubemos aproveitar, principalmente no segundo tempo".

"O Madrid só chutou duas vezes no nosso gol", comentou Iago que jogou para um público de 55 mil torcedores - com capacidade para 85 mil -, o pior da temporada do Real Madrid. Sobre o jogo de volta, o camisa 10 do Celta declarou que não há vitória antes do tempo: "Nós não podemos nos comparar com o Real Madrid, ganhar e ficarmos iludidos de que podemos ganhar deles assim. Tentaremos seguir com o bom jogo que estamos fazendo em 2017".

O técnico Eduardo Berizzo, que na terça-feira (17) afastou em definitivo o jogador Fabián Orellana da equipe, comemorou o resultado e o jogo da equipe: "A vitória nos obriga a jogar melhor do que hoje em Vigo, porque enfrentamos um grande rival", declarou aos jornalistas na coletiva após o jogo. Quanto a partida de volta, o céltico comentou a vantagem: "Nenhum resultado te deixa tranquilo quando seu adversário é o Real Madrid, o que está por vir será ainda mais difícil".

O jogo de volta acontece no dia 25 de janeiro, quarta-feira, em Vigo. O time de Zidane terá que reverter o resultado no Estádio de Balaídos se quiser ficar com a vaga para a semi final da competição.