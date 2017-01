Celta surpreende Real Madrid no Bernabéu e sai na frente pelas quartas da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pelas quartas de final da Copa do Rei 2016/17, realizada no Estádio Santiago Bernabéu, em Madrid

Com uma derrota inesperada em casa para o Celta, o Real Madrid conhece sua segunda derrota em 4 dias e precisa ligar o alerta se quiser permanecer na competição. O confronto de ida pelas quartas de final da Copa do Rei terminou de maneira imprevista, principalmente para quem esperava uma goleada do Madrid. Os comandados de Eduardo Berizzo seguraram a equipe da capital espanhola e agora estão a um empate da classificação.

O placar foi inaugurado apenas na segunda etapa, quando Iago Aspas aproveitou rebote da defesa e estufou a rede do goleiro Kiko Casilla. Não demorou muito e Marcelo aproveitou bola rebatida e com um forte chute empatou a partida, mas um minuto depois Jonny recebeu sozinho na entrada da área e decretou a vitória. Na próxima quarta-feira (25), o Real Madrid visita os galegos e precisa vencer se quiser uma vaga na semifinal da competição.

Real Madrid domina a primeira etapa, mas o gol não sai

Mesmo jogando sem o dinamismo e a velocidade de um jogo mais intenso, o Madrid teve maior posse de bola e criou diversas chances de gol. Comandado por Luka Modric, o meio-campo soube aproveitar a velocidade de Lucas Vazquez pela direita e de Marco Asensio pela esquerda para chegar ao gol adversário.

Com os espaços criados pelos pontas, por vezes a entrada da área ficava livre, como aproveitaram Casemiro, Kroos e Ronaldo, para chutes de fora da área, mas nenhum com grande perigo. Em poucos lances mais agudos, a zaga bem posicionada cortava os cruzamentos, que vinham principalmente de Modric, Vazquez e Marcelo.

Com o domínio do jogo, Sergio Ramos e Varane subiram a linha de zaga para além do meio-campo, o que tornou os donos da casa um alvo fácil para os contra-ataques. Assim surgiram os melhores avanços do time galego, que aproveitou a velocidade de Bongonda e a técnica de Aspas para levar perigo ao gol Merengue. Mas o primeiro tempo terminou 0 a 0.

Em seis minutos tudo se decidiu

O segundo tempo começou com o mesmo panorama do primeiro, com o Madrid pressionando, marcando no campo de ataque, praticamente anulando o ataque do Celta. Com boas de finalizações de Morata, que bateu de canhota por cima do gol e de Lucas Vazquez, que de fora da área bateu forte, para fora, parecia questão de tempo o gol sair.

E de fato, saiu. Mas não do Real Madrid. Aos 19’, Hernández lançou Theo Bongonda na esquerda, livre, o belga teve tempo de esperar a aproximação dos companheiros e cruzar para Wass, Marcelo conseguiu cortar o cruzamento, mas a bola sobrou para Aspas ajeitar e bater na saída de Casilla.

Placar inaugurado e o Celta, que já fazia um jogo cadenciado, esperando o adversário em seu campo, aproveitou a vantagem para se defender ainda mais. As investidas madridistas paravam na boa zaga do Celta, que cortou praticamente todos os cruzamentos, tanto rasteiros quanto pelo alto. E foi assim que saiu o gol de empate, quando aos 24’ Modric cruzou da direita, Hugo Mallo rebateu para o alto e Marcelo, sem deixar a bola cair, bateu forte, a bola desviou no zagueiro e tirou qualquer chance de defesa do goleiro Álvarez.

Mas não houve tempo para comemorar, um minuto depois, em um erro de passe de Lucas no meio-campo, a bola sobrou para Aspas, que conduziu e deu linda assistência para Jonny, que de primeira deslocou Casilla e decretou triunfo do time da Galícia. Perto do fim, Benzema ainda teve uma grande chance, mas da entrada da pequena área rematou por cima do gol.

Com a vitória, o Celta pode até perder por 1 a 0, no Estádio de Balaídos, que estará classificado para a semifinal, já que os gols fora têm valor duplo como critério de desempate. Já o Real Madrid precisa voltar aos trilhos, após duas derrotas seguidas, e lutar para conseguir a vaga.