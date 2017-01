Real Sociedad x Barcelona ao vivo online pelas quartas de final da Copa do Rei

Google Plus

O Anoeta será o palco do jogo de ida. O estádio é um terror pra equipe do Barcelona que não vence desde 2009.

Acompanhe a partida em tempo real à partir das 18h no horário de verão brasileiro.

Fique de olho: Ilarramendi, volante: com passagem pelo Real Madrid, sabe do peso de encarar o Barça e encabeça o meio-campo do Sociedad.

Fique de olho: Messi, atacante: Mesmo não vencendo o prêmio da Fifa, o argentino tem sobrado em ser o melhor do mundo por vários fatores, além do faro artilheiro.

Já o Sociedad quer usar o fator casa para sair em vantagem. Além disso, o Barça não tem demonstrado um bom futebol e é muito inconstante, dependente do trio MSN.

Após derrota no País Basco por 2 a 1, o Barcelona até abriu 2 a 0 e jogava com facilidade, mas um gol do Bilbao deixou o fantasma vivo. Mas Messi marcou de falta e classificou o time catalão.

O Barça sofreu para passar de fase. Em duelo contra o Atletic Bilbao, precisou do trio MSN brilhar mais uma vez para quebrar a vantagem.

Na tarde de ontem, o Celta visitou o Real Madrid, outro grande favorito, e venceu em pleno Bernabeu, tendo ótima vantagem para o jogo da volta.

O Barça visita o Anoeta para quebrar uma sina de não vencer há um bom tempo na casa da Sociedad.

Dia de duelo importante, de clássico espanhol e jogo que promete demais. Real Sociedad x Barcelona pelo jogo de ida da Copa do Rei da Espanha.

