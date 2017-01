Presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo não descarta mudança no hino do clube

Foto: Divulgação

O presidente do Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, foi o responsável pelas principais mudanças no clube nos últimos tempos, dentre elas, a criação de um novo estádio para o clube e a tão criticada mudança no escudo da equipe. O dirigente, no entanto, acredita que tais mudanças foram bem aceitas pela torcida e projeta modificações no hino.

Cerezo, que foi entrevistado pela emissora espanhola Antena 3, comentou tais mudanças com tranquilidade enquanto falava sobre o futuro do clube. "Com novo estádio, novo escudo e quem sabe com novo hino" - foram as palavras do dirigente que tranquilizou o torcedor acerca de outro assunto polêmico, Diego Simeone.

Questionado, Enrique comentou sobre o estádio: "A mudança de estádio foi muito bem aceita. Quase 100% dos sócios estão convencidos de que isso significa uma mudança para maior. Trata-se de um estádio moderno, com novas tecnologias, com uma capacidade de 75.000 ou 72.000 espectadores, com um estacionamento genial, com uma estação de metro a dois pés do estádio, o maior de Madrid..." - afirmou.

Em dúvida sobre o prazo de entrega da construção, Cerezo garantiu que na próxima temporada os colchoneros já estarão atuando em sua nova casa que, segundo o mesmo, destaca-se pela comodidade e fácil acesso, algo que não existia no Vicente Calderón. O Wanda Metropolitano, como vai ser chamado, carrega em seu nome o grupo chinês Wanda, dono de 20% do clube.

Outro ponto de destaque nessa nova fase do clube foi a criação de um novo escudo que, para Cerezo, não significa uma mudança e sim uma evolução uma vez que trata-se de uma nova etapa. O dirigente ainda deixou claro que a diminuição das cores que antes habitavam o escudo facilitou o trabalho de impressoras e desenhistas e usou o mesmo discurso para anunciar uma provável mudança no hino, que segundo o mesmo, já está em fase de composição e tem agradado à todos interinamente.