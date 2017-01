Presidente do grupo chinês Wanda afirma: "Atlético de Madrid não dá dinheiro, ele queima"

(Foto: Getty Images)

Wang Jianlin, presidente e fundador do grupo chinês Wanda, comentou sobre o Atlético de Madrid no Foro Econômico Mundial que acontece do dia 17 à 20 de janeiro em Davos, na Suíça. O magnata, dono de 20% do clube espanhol, comentou sobre a experiência de investir em um clube de futebol.

Jianlin, tido como o homem mais rico da China, declarou que investir em futebol não é nem um pouco rentável se comparado a outros setores como o imobiliário e o de entretenimento. E deixou claro que prefere o dinheiro ao esporte e que o utiliza como ferramenta para ter acesso aos eventos e negócios de nível global que em outros setores é muito difícil de ter.

Cogitou-se nos últimos tempos um aumento da porcentagem da Wanda no Atlético de Madrid. Esta informação, no entanto, foi negada pelo presidente Enrique Cerezo que deixou claro que o único negócio de interesse da empresa no clube está nos 140 jogadores chineses que estão no clube e que podem deslanchar para o futebol.

A Wanda é uma dos seis principais patrocinadores da Fifa, entidade com quem tem contrato até a Copa do Mundo de 2030. "Me encanta o futebol, e sim, dá dinheiro, melhor, pois me encanta o dinheiro" - afirmou Wang Jianling cuja sua fortuna é estimada pela revista Forbes em cerca de 32.100 milhões de dólares

O grupo ainda é dono de outros empreendimentos ao redor do mundo, mas, destaca-se pelo time de futebol chinês Dalian Shide, ou Dalian Wanda FC, maior campeão do campeonato local. Além disso, é dono de projetos como o China's Future Football Stars que busca garimpar novas promessas para o futebol chinês que dia após dia demonstra evolução no futebol.