Após cirurgia para remover câncer testicular, zagueiro Yeray Álvarez retorna aos treinos no Bilbao

(Foto: Getty Images)

O Athletic Bilbao confirmou nesta quinta-feira (19) o retorno do zagueiro Yeray Álvarez aos treinos após ter se recuperado de uma cirurgia para remover um câncer testicular que o acometera em meados de dezembro. O defensor já está disponível para as convocações ficando a cargo apenas de Ernesto Valverde.

O retorno do jovem foi motivo de felicidade no treino do Bilbao nesta quinta já que trata-se de um jogador de apenas 21 anos e de futuro promissor. "Ver ele com absoluta normalidade e disposição nos gera tranquilidade e satisfação. Foram momentos delicados para todos, principalmente para ele. [Yeray] Não é muito extrovertido e guarda tudo para si mesmo, mas tenho certeza de que sofreu e vê-lo alegre é um "plus" para todos" - comentou o volante Iturraspe.

Álvarez foi diagnosticado no dia 22 de dezembro e, apesar do tumor, continuou treinando já que seu caso não requeria o uso da quimioterapia como tratamento. Sua força de vontade foi elemento crucial em sua recuperação e em seu retorno aos gramados após pouquíssimo tempo.

Durante o processo, Yeray recebeu forças de jogadores e celebridades espanholas e lembrou-se da partida contra o Barcelona que, para ele, fora especial pela homenagem prestada por sua torcida, que cantou seu nome no minuto 27, número de sua camisa, e curiosamente, minuto em que Inaki Williams balançou as redes.

O jogador - que está prestes a completar 22 anos - é uma das promessas do Athletic Bilbao e estreou na equipe principal em setembro do ano passado após anos na base da equipe. Até aqui foram 18 partidas e nenhum gol marcado.