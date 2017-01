Atlético de Madrid vence Eibar com facilidade e encaminha classificação na Copa do Rei

Google Plus

INCIDENCIAS: Jogo válido pelas Quartas de final da Copa do Rei (Jogo de ida), realizado no Estádio Vicente Calderón, em Madrid.

A partida não teve grandes emoções, mas o Atlético de Madrid impôs seu estilo de jogo e não teve dificuldades para vencer o Eibar por 3 a 0 e praticamente encaminhar a classificação para as semifinais da Copa do Rei.

Os gols da partida foram marcados por Griezmann, Correa e Gameiro, e agora os colchoneros podem até perder o jogo por dois gols de diferença na volta que saem com a vaga.

O jogo de volta acontece na próxima Quarta (25) no Estadio Municipal de Ipurúa, em Eibar, no País Basco.

Primeiro tempo morno e Griezmann aparecendo para decidir

O jogo começou morno, o Atlético tinha a posse de bola, mas não conseguia finalizar. Encontrou um Eibar muito bem postado defensivamente.

A primeira finalização só veio aos 19 minutos, quando Carrasco fez boa jogada individual, mas acabou chutando em cima do goleiro Yoel, que defendeu sem dificuldades. O Eibar respondeu dois minutos depois em um contra ataque puxado por Bebé, que chutou de longe para boa defesa de Moyá.

Aos 25', depois de uma bola levantada na área, Savic empurrou para as redes, mas o gol acabou sendo anulado pelo assistente por impedimento. Mas aos 28', em jogada parecida, o goleirão Yoel saiu muito mal e a bola sobrou livre para Griezmann cabecear livre para abrir o placar.

Depois disso, o primeiro tempo seguiu sem muitas emoções.

Atlético cirúrgico e sem sofrer perigo

No segundo tempo, Simeone resolveu colocar Gameiro, mas enquanto o francês se preparava para entrar, Carrasco apareceu livre pela esquerda, tentou chutar, foi travado e a bola sobrou para Correa só empurrar para fazer o segundo, aos 60 minutos.

Correa então saiu para a entrada de Gameiro, que já deixou sua marca aos 68'. Após cobrança de escanteio, Giménez subiu e a bola sobrou para Griezmann, que deixou Gameiro na cara do gol para fazer o terceiro.

O Eibar pouco demonstrava reação. A única chance do time basco foi com Sarriegui, que após um lançamento longo chutou no contrapé de Moyá, mas a bola foi para fora. Depois disso, o Atlético conduziu o jogo sem sofrer perigo. Simeone sacou Gaitán e Carrasco e colocou Godín e Gabi para segurar o resultado e encaminhar bem a vaga para a semifinal.