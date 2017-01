Maldição quebrada: quase dez anos depois, Barça volta a vencer Real Sociedad em Anoeta

INCIDENCIAS: Jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei da Espanha 2016/17, no estádio Anoeta, em San Sebastian

A ''maldição de Anoeta'' acabou para o Barcelona. Nesta quinta (19), os blaugranas não brilharam, mas venceram por 1 a 0 no estádio da Real Sociedad, em San Sebastian quase dez anos - oito jogos - após o último triunfo. O único gol da partida, válida pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha, foi marcado por Neymar, de pênalti, aos 21 minutos do primeiro tempo.

Para o jogo de volta, marcado para a próxima quinta (26), no Camp Nou, também às 18h15, o time dirigido por Luis Enrique leva a vantagem de poder empatar para garantir um lugar nas semifinais do torneio. Os bascos precisam vencer por dois gols de diferença, ou até mesmo por um, caso o placar seja de 2 a 1 em diante.

Antes do embate definitivo pela Copa, porém, as duas equipes entram em campo pela 19ª rodada - última do primeiro turno - do Campeonato Espanhol no domingo (22). Às 15h30 de Brasília, a Sociedad recebe o Celta de Vigo em Anoeta. Mais tarde, a partir das 17h45, o Barça visita o Eibar no acanhado estádio de Ipurúa, também no País Basco.

Neymar convertendo o pênalti da vitória (Foto: Vincent West/Reuters)

Neymar sofre pênalti e converte para dar vantagem ao Barcelona

Enquanto o técnico Eusebio Sacristán escalou a Real Sociedad com o que tem de melhor no elenco, Luis Enrique deixou Ter Stegen, Mascherano e Jordi Alba de fora da equipe titular. Desta forma, Cillessen ganhou nova chance no gol - como de costume na Copa do Rei - e Umtiti e Digne fecharam a linha defensiva ao lado de Sergi Roberto e Piqué.

Com a bola rolando, muito equilíbrio e disputas intensas pela posse da bola na região central. As defesas não cederam espaços, e a primeira chance para abertura do placar favoreceu os donos da casa. Aos nove minutos, Umtiti saiu jogando errado e acertou os pés de Oyarzabal, que finalizou de fora da área, por cima da meta. No lance seguinte, Neymar respondeu com batida frontal que Rulli não teve problemas para defender.

Mais posicionado por dentro, Messi conseguia boas tramas com Neymar e Suárez, mas o trio esbarrava nos bons bloqueios bascos no último terço do campo. Até que, aos 19 minutos, uma jogada invididual do brasileiro mudou os rumos da partida. Pela esquerda, rente à linha de fundo, Neymar tentou driblar Elustondo e foi derrubado: pênalti. O próprio camisa 11 cobrou com tranquilidade, deslocou Rulli e colocou o Barça na frente: 1 a 0.

Após a inauguração do marcador, os ânimos se esquentaram em Anoeta. Como resultado, os ataques não conseguiram produzir mais nada até o intervalo. A Sociedad até adicionou uma conclusão ao gol na estatística. Porém, o chute desviado de Illarramendi não assustou Cillessen. Antes da ida aos vestiários, Messi sofreu falta, pediu cartão amarelo para Yuri, demorou para cobrar a infração e recebeu o primeiro cartão amarelo do confronto.

Foto: Divulgação/La Liga

Segundo tempo sem grandes lances sacramenta fim do jejum blaugrana

Para a etapa final, Luis Enrique sacou Iniesta, com incômodo na coxa, e colocou André Gomes. E aos quatro minutos, Neymar poderia ter ampliado o placar. Ele recebeu belo lançamento de Messi, dominou e, quando saía na cara do goleiro, adiantou demais. A primeira polêmica de arbitragem aconteceu aos oito, quando Yuri cruzou, Xabi Prieto ajeitou e bateu. A bola explodiu nas costas/barriga de Digne, lance que gerou reclamação imediata dos txuriurdin.

O panorama do duelo era o mesmo do primeiro tempo. Com agressividade em todas as zonas do campo, nenhum time permitia espaços produtivos ao adversário. As chances surgiam de erros das defesas. O que se deu aos 11 minutos, por exemplo, momento em que Messi deu de calcanhar para Neymar e o brasileiro chutou por cima. Na sequência, um grave erro do bandeirinha: em cobrança de falta na área, Zurutuza apareceu sozinho atrás da zaga em condição legal, mas a jogada foi parada pela arbitragem.

Aos 15, um vacilo de Raúl Navas ao recuar para Rulli, que estava fora da meta, quase resultou em gol do Barcelona não fosse a corrida desesperada do arqueiro argentino. Em seguida, Suárez ganhou bola na raça e invadiu a área. Depois de Rulli desarmar o uruguaio por baixo, Neymar tocou na frente e caiu pedindo novo pênalti. Sob apupos da torcida, González González apresentou cartão amarelo para o camisa 11.

Já na metade do segundo tempo, os treinadores começaram a mexer. Primeiro foi a vez de Luis Enrique trocar Rakitic por Denis Suárez. Mais tarde, Eusebio mandou a campo Juanmi, Canales e David Concha nas vagas de Carlos Vela, Xabi Prieto e do apagado Willian José. Com 34 minutos no relógio, Messi sofreu falta de Illarramendi na entrada da área. Em fase extraordinária nas cobranças, o craque por pouco não balançou as redes ao chutar por cima. Antes do apito final, Piqué reclamou de pênalti em lance confuso na área da Real. O placar foi magro, mas chegou ao fim a maldição de Anoeta.