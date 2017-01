Prestes a completar 50 jogos, brasileiro Deyverson enaltece momentos especiais na Liga

Neste sábado (21), o atacante brasileiro Deyverson atingirá uma marca importante na carreira. Isso porque ele chegará aos 50 jogos disputados no Campeonato Espanhol. O compromisso será em casa do Alavés contra o Leganés.

Os números até então de Deyverson na Espanha são extremamente positivos. Ele chegou para reforçar o Levante na temporada 2015/2016 e teve bastante destaque. Das 38 rodadas disputadas, o atacante brasileiro atuou em 33 jogos e marcou nove gols com a camisa do Levante. O bom desempenho chamou atenção do Alavés, que o contratou para a temporada 2016/2017 e Deyverson segue rendendo. Em 18 rodadas disputadas, ele atuou em 16 compromissos e já marcou cinco gols.

Próximo de atingir essa marca importante numa das competições mais importantes do mundo, Deyverson não esconde a felicidade: “Estou muito feliz por chegar a essa marca. É um resultando do bom trabalho que eu fiz e venho fazendo junto com os meus companheiros seja no Levante e agora no Alavés. Pode ter certeza que é motivo de muito orgulho um jogador vindo da terceira divisão do futebol carioca chegar aos 50 jogos na Liga Espanhola”, admitiu Deyverson, que iniciou a carreira no Mangaratibense, do Rio de Janeiro.

Com uma história já no futebol espanhol, Deyverson elege o momento mais importante: “Sem dúvida algo que ficará para sempre marcado na minha memória foi o jogo contra Barcelona no último mês de setembro, que eu pude fazer um gol e minha equipe saiu vitoriosa em pleno Camp Nou. Foi um momento mais que especial tanto para mim como para minha família que estava do Brasil vendo esse jogo no bairro de Santa Margaria, onde eu nasci”, relembrou o atacante que tem 25 anos.

Bastante jovem, mas com passagens também por outros países da Europa, como Portugal (Benfica e Belenenses) e Alemanha (Colônia), Deyverson está cada vez mais consolidado no cenário europeu. Na atual edição da Liga Espanhola, por exemplo, ele tem mais gols marcados que os compatriotas Neymar e Alexandre Pato. O único brasileiro que tem mais gols que Deyverson na competição é Willian José, do Real Sociedad, que fez nove gols.

“Lógico que comemoro esse feito. Mas, sou muito pé no chão. Não me iludo. Ter mais gols que o Neymar e Pato não me faz ser melhor do que eles e sim significa que tenho que trabalhar cada dia mais para melhorar e, quem sabe, um dia jogar ao lado deles que são jogadores do nível de seleção brasileira”, declarou o camisa 20 do Alavés.

Em relação ao confronto diante do Leganés, que será o seu de número 50 na Liga Espanhola, Deyverson pede atenção com o rival, que apesar de estar na 16º posição tem histórico de complicar as partidas quando atua como visitante: “Para esse jogo contra Leganés estamos trabalhando forte como sempre e o nosso foco é a vitória. Sabemos que é uma equipe que sabe jogar fora de casa e marca muito forte. Porém, estamos preparados para enfrentar esse jogo de igual para igual. Com o apoio da nossa torcida vamos com tudo para cima deles”, concluiu.