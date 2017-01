Zidane sai em defesa de Danilo após vaias: "Tem o apoio do seu treinador"

Foto: Jean Catuffe/Getty Images

Nesta sexta-feira (20), Zidane falou com imprensa na coletiva pré-jogo contra o Málaga pelo Campeonato Espanhol e defendeu o lateral brasileiro, muito criticado pela torcida merengue nos últimos jogos: "Ele tem o apoio dos companheiros e do treinador, é isso que importa", declarou o francês que ainda afirmou que gosta de ver Danilo jogar e de tê-lo no time.

Com a recente lesão de Carvajal, afastado para recuperação até o fim de fevereiro, Danilo ficou com a vaga de titular no time: "É um profissional que se entrega sempre. Fico feliz quando vejo ele treinando 100% todos os dias", comentou o técnico que chamou de injustas as críticas e vaias recebidas das arquibancadas do Santiago Bernabéu na derrota por 2 a 1 para o Celta, jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei.

Recentemente, no empate em 3 a 3, também pela Copa, jogando no Pizjuán contra o Sevilla, foi Danilo quem abriu o placar com um gol contra logo no inicio do jogo. Nas redes sociais, os merengues não perdoaram o erro do lateral. Algumas páginas de torcedores aqui no Brasil foram enfáticos nas críticas, chegando a dizer que o brasileiro "não tem nível para jogador no clube blanco".

Ainda na coletiva, Zinedine falou sobre a lesão na panturrilha de James Rodríguez que afastou o jogador dos três últimos jogos do time: "Espero poder contar com ele na semana que vem", disse o treinador.

Cristiano Ronaldo também foi pauta, questionado sobre os últimos desempenhos do eleito pela Fifa o "The Best" de 2016, Zizou declarou que todos tem seus dias ruins e que o gajo continua fundamental para o time. Na partida contra o Celta, Ronaldo jogou como 9, centralizado na área, sobre isso Zidane comentou: "Ele pode jogar centralizado, mesmo que prefira jogar na esquerda".

Depois de duas derrotas seguidas - após uma sequência de 40 jogos sem perder - o Real Madrid recebe o Málaga amanhã no Santiago Bernabéu. Líder do campeonato com apenas um ponto de vantagem, embora com um jogo a menos, o time da capital precisa vencer para continuar na liderança e não deixar o bom inicio de temporada escapar.