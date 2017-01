Acertado com chineses, Adrián Ramos é emprestado ao Granada até o fim da temporada

(Foto: TF-Images/Getty Images)

Lutando veementemente contra o fantasma do rebaixamento, o Granada acertou nesta sexta-feira (20) a sua terceira contratação para a reta final temporada. Trata-se do atacante colombiano Adrián Ramos, que jogou as duas últimas temporadas pelo Borussia Dortmund da Alemanha. O jogador foi envolvido recentemente em uma negociação envolvendo aproximadamente €12 milhões, para atuar na próxima temporada pelo Chongqing Dangdai Lifan, da China.

Em entrevista coletiva cedida nesta manhã, o comandante rojiblanco Lucas Alcaraz, revelou o acerto por empréstimo com Ramos até o fim desta temporada. Um comunicado oficial deve ser divulgado pelo Granada nos próximos dias. Um dos principais responsáveis pelo acerto certamente foi John Jiang Lizhang, além de presidente do clube espanhol, o chinês é um dos principais acionistas e um dos dirigentes mais influentes no Chongqing Dangdai Lifan.

O colombiano de 30 anos foi revelado pelo tradicional América de Cali. Antes de chegar ao Velho Continente, Ramos atuou por outras duas equipes cedido por empréstimo: o Trujillanos da Venezuela, e o Independiente Santa Fé, também da Colômbia. Em 2009, o atacante se transferiu ao Hertha Berlim da Alemanha, onde se destacaria para todo o cenário europeu. Adrián disputou 176 partidas pela equipe da capital alemã, balançando as redes em 65 oportunidades.

Após cinco temporadas atuando no Hertha, em 2014 o Borussia Dortmund desembolsou cerca de € 10 milhões para contar com o futebol de Ramos. Convocado para a disputa da Copa do Mundo daquele ano, a temporada seguinte era de uma enorme expectativa em cima do atacante. Entretanto, sua passagem pelo clube auri-negro não foi das mais positivas. Nas duas jornadas em que esteve em Dortmund, Adrián Ramos disputou apenas 79 partidas, marcando 19 gols.

Ramos chega para ser o terceiro reforço do Granada nesta janela de transferências. Antes dele, já haviam chegado o zagueiro islandês Sverrir Ingi Ingason, ex-KSC Lokeren, e o meio-campista grego Panagiotis Kone, ex-Udinese. O colombiano chega para somar o setor ofensivo que já conta com Ponce, Atzili, Cuenca e Kravets.

Na penúltima colocação da Liga com apenas 10 pontos conquistados até então, o Granada em campo amanhã (21), quando o visita o Espanyol.