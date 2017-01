Las Palmas e Deportivo empatam em jogo de tempos distintos

Na abertura da 19ª rodada, a última do primeiro turno do Campeonato Espanhol, Las Palmas e Deportivo La Coruña se enfrentaram no estádio Gran Canaria. Numa partida que teve um domínio amplo do time da casa, em especial nos primeiros 60 minutos, acabou prevalecendo a maior eficiência dos visitantes que lograram importante igualdade. Os tentos do cotejo foram anotados por Matteo para os Canários e Andone para o Depor.

Com este resultado, os amarillos chegaram aos 25 pontos e se localizam na metade da tabela, enquanto o Deportivo chegou aos 19 em 15º lugar a sete pontos da zona da degola. Na próxima rodada, o Las Palmas recebe o Valencia em casa no fechamento da rodada na segunda (30) às 17h45 (horário de Brasília), enquanto que o time da Galícia vai até Ipurúa pegar o Eibar no sábado (28) às 15h30 (horário de Brasília).

O Las Palmas começou com o domínio territorial e aos seis minutos Livaja arrematou cruzado e obrigou Tyton a grande defesa de mão trocada e assim mandar a pelota para escanteio. Aos 13 minutos os Canários abriram o placar com Matteo que aproveitou a sobra após cruzamento e mandou no ângulo sem chances para o arqueiro do La Coruña.

Depois do gol, a partida perdeu certo interesse, com o time da casa valorizando muito a posse de bola enquanto os visitantes apenas especulavam em contra-golpes para assim fazer cruzamentos para a área, com a última chance da primeira etapa ocorrendo aos 41 minutos quando Michel cruzou para o meio perigosamente com Guilherme afastando o perigo perto do gol e assim acabou o primeiro tempo em 1 a 0 Las Palmas.

Logo no primeiro minuto de jogo um momento curioso ocorreu quando o sistema de irrigação ligou de forma automática e assim gerou uma pequena paralisação na peleja. Com seis minutos o time da casa teve nova chance com Livaja que mandou de longe e quase surpreendeu Tyton que estava adiantado porém teve tempo de correr e espalmar a bola antes de entrar.

Com 13 minutos após boa jogada na linha de fundo, Hélder recebeu no meio da área porém mandou pra fora e longe do gol a chance de dobrar a vantagem. Aos 23 minutos na primeira finalização certa do Depor no jogo em lançamento longo de Çolak para Andone que em profundidade saiu na cara do gol e bateu na saída de Javi Varas para igualar as coisas no Gran Canaria.

Os locais até tentaram se manter dominado a partida porém a expulsão de Michel aos 31 minutos mudou completamente a peleja que passou a ter controle dos visitantes. No fim apesar da vontade ambos os times, o placar não mais se alterou e o empate pouco mexeu com suas situações na competição.