Real Madrid x Málaga ao vivo online pelo Campeonato Espanhol 2016/17

O Málaga segue sem muita ambição no Campeonato Espanhol. Longe do rebaixamento e das posições de classificação aos torneios internacionais, o time está no meio de tabela, em 13º lugar, com 21 pontos.

Hoje, o Real Madrid recebe o Málaga buscando se recuperar das derrotas e se manter na liderança. Em caso de tropeço, o Real pode perder a liderança para Sevilla ou Barcelona. No pior dos casos, pode cair para terceiro na tabela. Entretanto, tem um jogo a menos, contra o Valencia, que não foi realizado pela participação no Mundial de Clubes da Fifa, em dezembro.

Após eliminar o Sevilla na Copa do Rei e perder a invencibilidade para o mesmo em jogo válido pela La Liga, o Real recebeu o Celta pelo jogo de ida da Copa do Rei e terminou derrotado em pleno Santiago Bernabéu, trazendo um ar de desconfiança sobre o futuro da equipe nos dois torneios nacionais.

O Real Madrid era líder isolado da La Liga e vencia o Sevilla no Ramon Sanchez Pizjuan por 1 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, quando levou o empate - e levou a virada aos 47, perdendo assim a invencibilidade de 40 partidas.

Depois de ficar invicto por 40 jogos, o Real Madrid completou duas derrotas seguidas sob o comando do Zidane e agora corre riscos na temporada.

Boa tarde, torcedor! Acompanhe agora o tempo real da partida entre Real Madrid x Málaga, válida pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17. A bola rola às 13h15 no estádio Santiago Bernabéu. Fique ligado!