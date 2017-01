Real Madrid toma susto, mas vence Málaga com dois de Sergio Ramos e segue líder

INCIDENCIAS: partida válida pela 19ª rodada do campeonato espanhol 2016/17, realizada no estádio santiago bernabéu, em madri

Decisivo mais uma vez. Neste sábado (21), Real Madrid sofreu, mas bateu o Málaga por 2 a 1 pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol 2016/17, em partida realizada no Santiago Bernabéu. Os dois gols merengues foram marcados por Sergio Ramos, enquanto Juanpi marcou para os visitantes.

Com este resultado, o Real Madrid chega a 43 pontos, quatro a mais que o vice-líder Sevilla e cinco a mais que o terceiro colocado Barcelona, que jogam neste domingo (22). Vale lembrar que o Real Madrid tem um jogo a menos que os dois. O Málaga permanece na 13ª colocação, mas podendo cair para 14º, dependendo do resultado do jogo do Real Bétis.

Os merengues já entram em campo no meio de semana, mais exatamente na quarta-feira (25), quando visitam o Celta de Vigo pelo jogo de volta das quartas da Copa do Rei. Na ida, os merengues foram surpreendidos em casa e perderam por 2 a 1, precisando, assim, de um 2 a 0 para se classificar. Pelo Espanhol, os merengues recebem a Real Sociedad no domingo (29), às 17h45 (horário de Brasília), enquanto o Málaga visita o Osasuna na sexta-feira (27), no mesmo horário.

Jogo complicado, mas com Sergio Ramos mostrando seu poder de decisão

O começo de jogo foi ótimo e movimentado no Santiago Bernabéu, com as duas equipes chegando muito bem. Aos 10', após cruzamento de Lucas Vázquez, Benzema subiu sozinho e cabeceou para o chão, mas a bola passou por cima. Um minuto depois, a grande chance merengue no jogo até aquele momento, quando Kroos deu ótimo passe Cristiano Ronaldo, que saiu cara a cara com Kameni, mas o goleiro camaronês fez bela defesa.

Depois disso, o Málaga chegou muito bem, também em vezes seguidas. Aos 16', Peñaranda passou para Chory Castro no meio, que finalizou rasteiro e a bola foi no pé da trave. Um minuto depois, mais uma vez o meia do Málaga arriscou chute forte, dessa vez à meia altura, e Keylor Navas fez boa defesa. O jogo era muito bom no Bernabéu.

Só que quando a partida estava complicada, apareceu o "senhor decisão". Aos 35', após cobrança de escanteio de Kroos, Sergio Ramos subiu mais alto que todo mundo e colocou no fundo da rede, sem chance para Kameni: 1 a 0 Real Madrid. E oito minutos depois, em mais um cruzamento de Kroos, o mesmo Sergio Ramos apareceu no meio da área, totalmente livre e desviou de leve, com o pé, para marcar o segundo: 2 a 0 Real Madrid.

Málaga diminui, mas merengues seguram pressão e vencem

O segundo tempo começou de uma maneira diferente do primeiro, bem mais morno e lento que o habitual. Com um bom resultado na mão, os merengues não tinham pressa para atacar e até defendiam bem, parando as investidas, principalmente pela esquerda, dos visitantes, que pareciam estar, também, achando o resultado até meio que perdido.

Porém, num momento de bobeira merengue, o Málaga colocou fogo no jogo. Aos 18', Juankar fez ótima jogada pela esquerda, invadiu a área e chutou forte para boa defesa de Navas. Na sobra, a bola ficou com Juanpi, que dominou totalmente livre na área e finalizou bonito, no alto, diminuindo a vantagem merengue no Bernabéu: 2 a 1.

Só que após o gol, o Real Madrid perdeu grandes chances de matar o jogo. Aos 28, quase Kameni se complicou, quando Muñoz recuou, o goleiro camaronês não dominou e a bola quase entrou, mas o próprio evitou. Na sobra, a bola ficou com Cristiano Ronaldo, que finalizou, mas Kameni se redimiu. Dois minutos depois, mais uma vez o português teve uma boa chance, quando recebeu de Isco e finalizou cruzado, mas a bola foi no pé da trave.