Na estreia de Zaza, Valencia surpreende Villarreal no Madrigal e chega à segunda vitória seguida

Foto: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

Surpreendente. Assim pode ser definida a vitória do Valencia em pleno El Madrigal diante do Villarreal pela 19ª rodada, última do primeiro turno, do Campeonato Espanhol 2016/17. Com um grande primeiro tempo e decidindo em um intervalo de sete minutos, a equipe ché derrotou o Submarino Amarelo por 2 a 0, com gols de Carlo Soler e Santi Mina.

Com este resultado, o Villarreal estacionou na sexta colocação com 31 pontos, podendo cair para sétimo, dependendo da partida do Athletic Bilbao neste domingo (22). O Valencia deu uma respirada no campeonato, chegando a 19 pontos e pulando para a 15ª colocação.

Na próxima rodada, o Villarreal recebe o desesperado Granada no sábado (28), às 10h (horário de Brasília), buscando se recuperar deste tropeço. Já o Valencia continua na estrada, quando, na segunda-feira (30), visita o Las Palmas, às 17h45 (horário de Brasília).

O início foi incrivelmente intenso no El Madrigal, principalmente pelo lado dos visitantes, que pareciam finalmente ter acordado na temporada após a vitória na rodada passada. Tanto que aos 35', a equipe ché abriu o placar, quando Nani fez ótima jogada pela esquerda, invadiu e cruzou para o jovem Carlos Soler, que finalizou de primeira e abriu o marcador: 1 a 0 Valencia. Foi o primeiro gol como profissional do meia.

O gol animou o Valencia, que foi com tudo em busca de ampliar a vantagem. E logo sete minutos depois, Victor Ruiz recuou com Asenjo, que tentou dar uma de engraçadinho, tentando driblar Santi Mina, que fez a pressão, porém acabou sendo desarmado pelo atacante do Valencia, que apenas empurrou para o gol: 2 a 0 Valencia. Grande resultado que a equipe ché levou para o vestiário.

No segundo tempo, com os donos da casa atrás no placar, a partida ficou bem mais aberta, com os dois times investindo bem e chegando com perigo, fazendo com que os goleiros Asenjo e Diego Alves trabalhassem, tanto que uma das melhores chances do jogo veio dos pés de Manu Trigueros, que finalizou para a grande defesa do arqueiro brasileiro. Depois disso, nada de mais importante aconteceu e os visitantes conseguiram um grande resultado.