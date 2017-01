Eibar x Barcelona ao vivo online no Campeonato Espanhol 2016/17

Atualiza o conteúdo

Após quebrar no último meio de semana o tabu histórico de 10 anos no Anoeta, o Barcelona volta a campo no fim da tarde deste domingo (22), quando visita o Eibar no Estádio Municipal de Ipurúa pela 19ª rodada da Liga. Desde a conquista do acesso inédito dos armeros à elite espanhola na temporada 2013/14, as equipes se enfrentaram em quatro oportunidades: são quatro vitórias catalãs, com 12 gols marcados e apenas um sofrido.

Para quem sempre esteve próximo da zona de rebaixamento nas duas últimas temporadas, a oscilação do Eibar nesta temporada pode ser considerado algo positivo. A equipe conquistou sete vitórias, empatou cinco e perdeu seis partidas. Na nona colocação com 26 pontos ganhos, os armeros estão a cinco pontos do Villarreal, primeira equipe na zona de classificação que garante vaga a próxima Uefa Europa League.

Invicto há 11 partidas na liga espanhola, o Barcelona quer retomar inicialmente a vice-colocação no campeonato nesta rodada. Para isso, os catalães terão que ao menos empatar em Eibar e contar com um tropeço do Sevilla, que visita o Osasuna também neste domingo. Com uma ótima vantagem após uma vitória em solo basco, os comandados de Luis Enrique recebem a Real Sociedad no Camp Nou na próxima quinta-feira (26), com grandes chances de avançar a fase semifinal da Copa do Rei.

No último meio de semana o Eibar também entrou em campo pela Copa do Rei, mas foi goleado pelo Atlético de Madrid no Vicente Calderón, o que dificultou bastante o sonho de classificação à fase seguinte. O comandante armero, José Mendilibar falou sobre a dificuldade de sua equipe diante das equipes grandes da Espanha.

"Contra o Atlético cometemos alguns erros e eles aproveitaram. Desde então foi completamente esquecido o plano de jogo que havíamos feito anteriormente. Não muda nada pensar no que poderíamos ter feito. Sobre a comparação entre eles e o Barça, posso afirmar que são duas equipes fortes, mas distintas. Devemos trocar a chave. Se falharmos novamente eles marcaram muitos gols. Penso que estamos preparados para enfrentá-los, acho que iremos fazer uma boa partida", declarou o treinador.

Tendo balançado as redes culés apenas uma vez em quatro partidas, Mendilibar falou das qualidades do rival e se há uma maneira de surpreendê-los: "Ninguém os supera em seu estilo próprio de jogo. Mesmo estando em uma noite ruim, sem muita sorte, são capazes de marcar cinco gols. Possuem atletas de muita qualidade. O Atlético por exemplo nos obrigou muitas vezes a optar por um 'Plano B' e contra o Barça teremos apenas duas opções: apertá-los ou esperá-los. Veremos como iremos agir", ressaltou.

"Eu não posso exigir ter a posse de bola, é quase impossível. Mas tentaremos passar muito tempo em seu campo. Se fosse habitual vencer estas equipes seríamos o Bayern, não o Eibar. Há limitações. Jogando em casa há um esforço maior que supera o cansaço. Mas ressalto, será muito difícil", completou.

Mesmo com um histórico favorável atuando no Ipurúa, Luis Enrique falou em coletiva de imprensa cedida na última sexta-feira (20) sobre qual Eibar espera encontrar amanhã, e quais as dificuldades sua equipe terá pela frente: "Pelo o que disse o senhor Mendilibar, aparentemente eles tentarão nos pressionar. Me passaram um e-mail com suas declarações. Há uma grande capacidade em sua equipe com a troca de passes do setor de meio-campo com os pontas. Levam perigo neste quesito, com atletas como Pedro León, que possui uma grande finalização", revelou.

Sem a possibilidade de contar com Iniesta, o comandante declarou que não há ninguém no plantel catalão com as mesmas características de seu capitão, e não revelou quem deverá ser o substituto: "Sua ausência não muda nada em nosso planejamento. Independente dos jogadores que temos a disposição, o objetivo é sempre o mesmo. Ninguém tem suas características. Nem em nosso elenco, e nem no futebol mundial. Esse é o problema. Tenho bons jogadores que podem nesta posição, mas neste mundo ainda não foi visto ninguém que se pareça com Iniesta", desabafou.

"Normalmente decidimos quem irá jogar olhando a partida, olhando o adversário em si. Aqui tenho boas opções, tenho grandes meio-campistas no elenco", concluiu.

