Real Sociedad vence Celta pelo placar mínimo e segue na briga por uma vaga na UCL

Pela 19ª rodada do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad recebeu o Celta no Estádio Anoeta e conseguiu um bom resultado. Em um jogo muito parelho, o gol solitário de Juanmi foi o diferencial que resultou na vitória dos donos da casa. Os comandados de Eusebio Sacristán fazem excelente campanha, estão em quinto lugar, com os mesmos 35 pontos do Atletico de Madrid, enquanto o Celta aparece em oitavo.

As duas equipes enfrentaram Barcelona e Real Madrid, respectivamente, pela Copa do Rei, e pareciam estar com a cabeça no confronto de volta, pelas quartas de final da competição, na quarta (25) e quinta (26).

Assim como no jogo de meio de semana pela Copa do Rei, o Celta começou o jogo buscando manter a posse de bola, sem se expor muito. Já a Real Sociedad tentou, nos primeiros minutos, aproveitar as saídas em velocidade para surpreender, e parecia que iria funcionar. Juanmi e Yuri faziam triangulações pela esquerda, enquanto o brasileiro Willian José era o finalizador mais perigoso, mas isso não foi suficiente para tirar o zero do placar.

Do outro lado, a equipe de Vigo saía com calma, mantinha a posse de bola e pouco finalizava, salvo pelos chutes de fora da área de Giuseppe Rossi e Pione Sisto, mas que não levaram perigo. Mas a melhor chance de gol da primeira etapa foi dos visitantes, quando Rossi dominou na intermediária, girou sobre a marcação, conduziu e achou Sisto entrando em velocidade, o dinamarquês dominou a bola e bateu na saída de Rulli, que fez ótima defesa, no rebote, Señé ainda tentou de cabeça, mas jogou por cima do gol.

Apesar de uma leve pressão imposta pelos donos da casa, Sergio Alvarez, goleiro do Celta, pouco trabalhou, e o placar se manteve inalterado.

Buscando não se distanciar dos quatro primeiros colocados, a La Real começou o segundo tempo com um pouco mais de vontade no ataque. Carlos Vela, sumido no primeiro tempo, pareceu despertar, logo aos 5 minutos Canales conduziu e enfiou belíssima bola para o mexicano que bateu de canhota, Alvarez defendeu com os pés. Dois minutos depois, ele recebeu na entrada da área, posicionou o corpo e chutou de canhota com muito perigo, a bola bateu na rede pelo lado de fora.

Com a saída de Willian José, Juanmi passou a se movimentar mais pelo centro, Oyarzabal foi muito bem logo que entrou e fez duas belas jogadas pela esquerda buscando o camisa 7 da Real Sociedad. E foi exatamente como um centroavante que ele foi às redes. Em cobrança de escanteio ensaiada, Canales cruzou e Juanmi cabeceou livre, na pequena área, para abrir o placar.

O final de jogo foi de um Celta tentando a todo custo empatar a partida, mas sem muita objetividade. Nem as entradas de Guidetti e Aspas mudaram muito o que se viu durante a todo o jogo. Uma Real Sociedad segura, impondo seu jogo, assegurou a vitória e se manteve em busca de uma das vagas para a Champions League.