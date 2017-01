Busquets tem lesão confirmada no tornozelo e desfalca Barcelona por duas semanas

Foto: Getty Images

Apesar de golear o Eibar por 4 a 1, no domingo (22), pelo Campeonato Espanhol, nem tudo ocorreu bem para o Barcelona. Após exames médicos nesta segunda-feira (23), foi confirmado um estiramento no ligamento do tornozelo direito do volante Sergio Busquets, que deve desfalcar o clube catalão pelo menos nas próximas duas semanas.

A lesão aconteceu numa dividida entre Busquets e Gonzalo Escalante, do Eibar, que entrou forte no tornozelo do volante do Barcelona. Na hora, todos temiam uma lesão mais grave, entretanto, a notícia do resultado foi comemorada dentro do clube, deixando todos mais aliviados.

Busquets esteve em campo em 27 dos 32 jogos do Barcelona na temporada. Ele desfalcará o time catalão nos jogos contra Real Sociedad (Copa do Rei), Betis e Athletic Bilbao (Campeonato Espanhol).