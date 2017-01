Alavés empata com Alcorcón e avança às semifinais da Copa do Rei

Nessa terça-feira (24), o Alavés recebeu o Alcorcón pelas quartas de final da Copa do Rei 2016/2017. E num jogo apenas protocolar em que o time da elite apenas manteve o favoritismo após bom resultado no primeiro enfrentamento entre os conjuntos, o duelo ficou no 0 a 0 e com isso os Albiazules são os primeiros semifinalistas da competição.

A partida começou com o time da casa assustando, com Christian Santos que roubou a pelota na intermediária adversária e bateu cruzado,assustando o arqueiro rival. Com nove minutos, em bola parada, os locais tiveram nova oportunidade com Alexis que cabeceou para o chão e forçando boa defesa de Dani Jiménez.

A resposta dos visitantes veio aos 13 minutos com Victor Pérez, que fez um belo voleio dentro da área e só não marcou porque Alexis afastou em cima da linha. Dois minutos depois, Elgezabal numa cabeçada mandou um por cima da meta quase abrindo o placar para o Alcor.

Com 28 minutos o Alcorcón mais uma vez levou perigo com uma bela finalização da entrada da área de Óscar Plano e fez com que Ortolá intervisse e mandasse a bola pra escanteio, no fim do primeiro tempo aos 45 minutos Ortolá teve de salvar o Alavés mais uma vez em arremate de Nelson e assim manter o placar no intervalo em zero a zero.

Na volta do intervalo o time da casa veio melhor e aos cinco minutos, em boa jogada de Ibai Gómez, a bola pingou na área e Katai mandou de cabeça por cima da meta. Com 11 minutos os Alfareros deram um novo susto em cruzamento que quase surpreendeu Ortolá que salvou em cima da linha evitando o tento.

Aos 18 minutos, Álvaro Gimenez arrematou dentro da área porém a bola desviou na defesa e perdeu a direção da meta e assim não conseguindo marcar o gol. O jogo deu uma leve diminuída de ritmo e só voltou a aquecer com 33 minutos quando Christian Santos cabeceou bem porém Owona conseguiu dividir bem com o atacante e evitar que ele marcasse, sendo a última chance de tirar o zero do marcador.