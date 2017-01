Com boa vantagem conquistada no Anoeta, Barcelona encara Real Sociedad pela Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida de volta válida pelas quartas de finais da Copa do Rei 2016/17. Realizada no Estádio Camp Nou, em Barcelona, na Espanha.

Para deixar vivo o sonho do tricampeonato, o Barcelona recebe nesta quinta-feira (26) a Real Sociedad no Camp Nou, no duelo de volta das quartas de finais da Copa do Rei. Na primeira partida realizada no Anoeta na semana passada, Neymar marcou o único tento do confronto, garantindo a boa vantagem para a equipe catalã. Os culés não venciam neste estádio há quase 10 anos.

Mantendo-se próximo do Real Madrid e do Sevilla na briga pelas primeiras colocações da Liga, o Barça conquistou no último domingo (22) sua quarta vitória consecutiva na temporada, ao golear o Eibar no Estádio Ipurua, onde nunca sofreu gols. Se levarmos em conta o histórico recente das partidas realizadas entre Barcelona e Real Sociedad no Camp Nou, só um verdadeiro "desastre" tiraria a vaga dos catalães. A última vez que a equipe basca foi à Catalunha e saiu vitoriosa aconteceu na temporada 1990/91. Nas últimas 20 partidas foram 19 vitórias dos donos da casa e apenas um empate.

A derrota no Anoeta na partida de ida certamente foi um duro golpe para os bascos. A Real Sociedad contava com um triunfo em seu estádio para não depender de um milagre no Camp Nou, onde terá que quebrar um tabu duas vezes maior se comparado com o que foi quebrado por seu rival. Pela Liga, os comandados de Eusebio Sacristán seguem firmes por uma vaga na próxima Uefa Champions League. No último domingo, a equipe venceu pelo placar mínimo o Celta de Vigo, igualando a pontuação do quarto colocado Atlético de Madrid, que somente empatou com o Athletic Bilbao.

Luis Enrique sobre situação complicada do Real: "Me preocupo apenas com o Barça!"

Em vantagem no marcador geral, Luis Enrique falou em coletiva de imprensa cedida nesta quarta-feira (25) sobre a pressão que será colocada sobre sua equipe: "Será uma das partidas mais complicadas desta edição da Copa. A Real joga da mesma maneira tanto em casa quanto fora. Farão uma pressão muito alta principalmente no início. Se superarmos esta pressão inicial, será um grande passo para avançar à próxima fase. A equipe está motivada. Os resultados recentes reforçam este otimismo. Na Liga seguiremos pressionando. E a Copa é muito atrativo, queremos continuar sonhando", disse o comandante.

Lesionado, Sergio Busquets será baixa por pelo menos duas semanas. Luis comentou sobre quem deverá ser seu substituo amanhã: "Sei que Eusebio está ouvindo minhas declarações. Tenho quatro opções para a vaga de Busquets, não duas. Mas não temos ninguém como ele. Não encontro jogadores em seu nível mas encontro opções quando não posso contar com ele e com Iniesta, que são os melhores em suas posições", ressaltou.

Questionado sobre a situação complicada do rival Real, que precisa reverter uma derrota sofrida em casa para passar sobre o Celta, Luis Enrique foi direto: "Não tenho mania de comentar sobre outras equipes que não sejam nossos adversários. Que passem os melhores. Só me interesse que o Barça avança às semifinais", concluiu.

Sacristán: "Precisaremos fazer a partida perfeita para avançar"

Sabendo das grandes dificuldades que terá pela frente, mas sem temer o rival de amanhã, Eusebio Sacristán projetou o confronto decisivo no Camp Nou: "Está claro que confiamos em nossas possibilidades. Desde a nossa estreia temos muita ambição dentro desta competição e temos uma grande motivação para alcançar as semifinais. Estamos em um grande momento dentro de campo e com uma sintonia muito grande nos vestiários. Estamos unidos para vencer e passar a próxima fase", declarou.

"As virtudes do adversário são muitas, mas trabalhamos duro para igualar o nível deles, porque sabemos que vamos precisar fazer uma partida quase que perfeita para avançar. Mas temos um grupo forte e em crescimento, o que nos faz pensar que podemos almejar objetivos grandes dentro desta competição. Na Liga por exemplo fomos superiores à eles em todos os quesitos, menos no resultado. Na Copa foi mais equilibrado, porque eles se prepararam mais para a partida, sabendo de nossas qualidades. Estamos demostrando dia a dia nosso potencial", acrescentou.

O comandante também não se deixou enganar pelas ausências de Busquets e Iniesta: "São dois grandes jogadores, mas o Barça é muito maior que dois ou três jogadores. Tem demonstrado nas últimas temporadas a força de seu grupo, e que não depende de alguns jogadores apenas. Ele perdem segurança apenas", finalizou.

Presente no banco de reservas na partida do Anoeta, Joseba Zaldúa, lesionado, será a única baixa da equipe basca.