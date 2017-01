Celta aproveita vantagem, elimina Real Madrid e avança às semifinais da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Partida válida pela volta das quartas de final da Copa do Rei, realizada no Estádio de Balaídos, em Vigo.

Nesta quarta-feira (25), o Celta de Vigo recebeu o Real Madrid no Estádio de Balaídos, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Rei e conseguiu um feito gigantesco. Com o empate por 2 a 2 os Azuis da Galícia eliminaram Cristiano Ronaldo e companhia para assegurar a classificação para as semifinais. Em um jogo difícil, os donos da casa aproveitaram muito bem a vantagem conseguida no primeiro jogo (vitória por 2 a 1) para administrar o resultado e avançarem na competição.

Com as lesões que afligem o time desde o final do ano passado, o Real Madrid iniciou a partida com Casemiro improvisado como zagueiro e Nacho na lateral-esquerda. O que talvez tenha sido o fator principal para alguns erros de posicionamento e de saída de bola. O meio-campo com Kroos e Kovacic recuados e Isco e Asensio mais avançados pareceu funcionar bem no ataque, mas era muito vulnerável na defesa. Cristiano Ronaldo, bastante ativo em campo, buscava criar chances, mas por azar a bola não entrava.

O time do Celta, aproveitando a vantagem no placar agregado, tinha sua estratégia muito bem definida; se defender bem e aproveitar os contra-ataques. Em alguns momentos o volante Diaz recuava e formava uma linha de cinco jogadores na defesa. No ataque, Bongonda e Guidetti levavam perigo, o sueco teve três oportunidades claras de gol.

No sábado (28) o Celta enfrenta o Leganés fora de casa pelo Campeonato Espanhol, enquanto o Real Madrid, no domingo (29), recebe a Real Sociedad para tentar se recuperar do baque sofrido.

Celta sai na frente e tranquiliza

Após alguns bons momentos do Madrid no ataque, o Celta começou a pressionar. Guidetti perdeu um gol cara a cara com Casilla e Aspas, aproveitando um erro de Casemiro, também desperdiçou a chance que teve. Na melhor chance dos Blancos no primeiro tempo, Ronaldo cabeceou e o goleiro espalmou na trave, no rebote o próprio Ronaldo tentou de canhota e, da pequena área, com o goleiro caído, acertou a trave.

Quando a primeira etapa parecia se encaminhar para um empate, aos 43', Aspas recebeu na entrada da área, passou por Nacho e achou Guidetti livre no meio da área, o centroavante finalizou e Casilla fez ótima defesa, mas para infelicidade dos visitantes, a bola bateu em Danilo e entrou. Um golpe de azar para o brasileiro que vem sendo muito contestado na equipe Madridista.

No final valeu a vantagem

O segundo tempo começou como se esperava, com o Real Madrid buscando mais o ataque, mas sem levar muito perigo ao gol do Celta, as melhores chances eram de bola parada. Kroos tentou surpreender Alvarez e bateu falta rasteira por fora da barreira, mas o goleiro conseguiu voltar e espalmar para escanteio. E também de falta, aos 62', em falta na entrada da área, Cristiano Ronaldo acertou uma bomba no canto de Alvarez para empatar o jogo e tentar acabar de vez com o azar que o persegue nas últimas partidas.

Depois do gol o Real Madrid se manteve no ataque e o Celta muito seguro se defendendo. Os desfalques claramente prejudicaram a performance do Real Madrid, não era o time que costumava pressionar o adversário, que buscava velocidade nos contra-ataques. Até que na única chegada com mais perigo, os galegos mataram o confronto e selaram a classificação para a semifinal. Em jogada trabalhada pela direita, Jozabed recebeu dentro da área e rolou para Wass bater colocado da meia-lua.

Aos 90', em cruzamento vindo da direita, a defesa desviou na primeira trave e Lucas Vázquez apareceu de peixinho para empatar a partida, mas já era tarde demais. O Celta soube manter a posse de bola nos minutos finais e segurar o ímpeto do Madrid para conseguir uma classificação tida como inesperada por muitos. Enquanto o Real Madrid continua um mês de Janeiro tenebroso, com várias lesões, perda da invencibilidade e, agora, a eliminação da Copa do Rei.