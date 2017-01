Simeone ressalta importância da classificação: "Lutamos para estar entre os melhores"

Foto: Divulgação/Atlético de Madrid

Nessa quarta (25) o Atlético de Madrid visitou o Eibar em Ipurúa pela fase de quartas de final da Copa do Rei 2016/2017. Na segunda partida, o time conseguiu a classificação após empate por 2 a 2 com gols de Gimenez e Juanfran para os colchoneros. Enrich e Pedro León anotaram para o Eibar e assim alcançou as semifinais da competição. Enquanto isso o time do País Basco agora eliminado volta a concentrar forças apenas no campeonato nacional

Depois do jogo o técnico Diego Simeone refletiu sobre o enfrentamento e o futuro do time na competição, pensando em potenciais rivais da equipe na copa."Não é fácil para competir após o resultado que conseguimos na primeira partida e fomos capazes de fazer bem. Eles tem um jogo intenso e competiram muito".

"Nós passamos solvabilidade o empate. No primeiro jogo estávamos mais direto na frente do gol. Hoje tivemos a oportunidade de dar algum tempo de jogo para Correa, infelizmente não aproveitamos as chances e finalmente, eles vieram para cima da nossas defesa", falando sobre a eliminatória.

Vale lembrar que o sorteio para a fase semifinal da Copa do Rei se realizará na próxima sexta-feira (27), com o conjunto colchonero ficando ao lado do Barcelona (se avançar) em uma chave, times considerados mais fortes e principais concorrentes a disputa da taça. Também é sempre importante ressaltar que a equipe ao longo da estada do técnico argentino têm se destacado nos confrontos de mata-mata e quer que essa seja mais uma oportunidade para alcançar um novo título.

"A competição que existe dentro da equipe deu-nos a oportunidade de chegarmos as semifinais. É a segunda vez que chegamos as semifinais da Copa. Os objetivos são o que contam, mas sempre queremos competir para chegar entre os melhores. Nós ainda não temos o rival definido, por isso não posso falar sobre o adversário que eu quero no sorteio de sexta-feira. Vamos esperar", encerrou.