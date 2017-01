Lucas Vázquez lamenta eliminação, mas afirma: "Daremos a vida pelos títulos que restam"

Foto: Reprodução/Reuters

Sem conseguir a remontada, o Real Madrid se despediu da Copa do Rei após empatar em 2 a 2 com o Celta de Vigo em Balaídos. O meia avançado espanhol, Lucas Vázquez, autor do segundo gol merengue no jogo, falou com a imprensa após o confronto e desabafou: "Nem sempre as coisas saem como esperamos, agora vamos dar a vida pelos outros títulos que nos restam".

Perdendo a primeira partida por 2 a 1, no Bernabéu, para se classificar o Real Madrid precisava vencer o Celta por mais de um gol de diferença. "Tentamos de todas as maneiras, não tivemos sorte" desabafou Vázquez que preferiu não colocar a culpa nas ausências por lesões: "Demonstramos que quem joga está respondendo a altura, seria desculpa dizer que sentimos as ausências".

Modric, Marcelo, James, Carvajal, Pepe e Gareth Bale estão no departamento médico do clube merengue se recuperando de lesões e incômodos físicos. Todas as ausências permaneceram por pelo menos mais uma semana, quando se espera que ao menos o croata Luka, que trata uma sobrecarga, volte ao time.

Agora eliminado da Copa do Rei, o time de Zidane deve se concentrar no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões. Na zona mista, Mateo Kovacic falou sobre a sequência: "Não temos dúvidas e não estamos preocupados. Antes ganhávamos muito, agora tivemos três partidas com dificuldades. Temos que superar e seguir".

O treinador merengue viu pontos positivos no jogo apenas da derrota e da eliminação: "Tivemos pontos positivos, fizemos uma boa partida. Estamos eliminados e decepcionados pelos garotos que fizeram uma grande partida" declarou Zidane no pós-jogo.

No próximo domingo (29) o time da capital continua a caminhada para a conquista da La Liga recebendo a Real Sociedad no Santiago Bernabéu. Dia 15 de fevereiro o Madrid tem pela frente o Napoli nas oitavas de final da Uefa Champions League, jogo que também acontece na capital espanhola.