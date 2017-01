Comandado por Messi e Denis Suárez, Barça goleia Sociedad e vai às semis da Copa do Rei

INCIDENCIAS: Jogo de volta das quartas de final da Copa do Rei da Espanha 2016/17, no Camp Nou, em Barcelona

Pela sétima temporada seguida, o Barcelona vai disputar as semifinais da Copa do Rei da Espanha. Os catalães garantiram a classificação da vez ao golearem a Real Sociedad por 5 a 2, nesta quinta (26), no Camp Nou, após terem vencido por 1 a 0 na ida. Com brilho de Lionel Messi e Denis Suárez, a equipe de Luis Enrique teve dois gols marcados pelo camisa 6, um pelo argentino, um por Luis Suárez e outro por Arda Turan.

Agora, o Barça aguarda o sorteio, que está marcado para às 9h (de Brasília) desta sexta (27) para saber quem vai enfrentar na semi do torneio nacional. Os demais postulantes ao título são Alavés, Atlético de Madrid e Celta, que eliminou o Real Madrid. As partidas serão realizadas já nos dois próximos meios de semana.

Antes de começarem a disputar um lugar na decisão da Copa, no entanto, os culés voltam as atenções para a Liga. Neste domingo, às 9h (de Brasília), enfrentam o Bétis, fora de casa, no estádio Benito Villamarín, em Sevilla, pela 20ª rodada. Já o time basco abre o segundo turno da competição no mesmo dia, às 17h45, com um adversário dificílimo: ninguém menos do que o líder Real Madrid no Santiago Bernabéu.

Denis Suárez aproveita única chance de um primeiro tempo equilibrado

Sem o lesionado Sergio Busquets, o técnico Luis Enrique optou por recolocar Mascherano como volante, função que o argentino raramente desempenha na equipe. Além disso, Rakitic ficou no banco, com Denis Suárez e André Gomes acompanhando o camisa 14 no meio. A Real, mais uma vez, entrou em campo com força máxima, mesmo time da ida.

Com a bola rolando, um jogo muito semelhante ao de Anoeta, na última semana. As duas equipes não cederam espaços aos ataques adversários, e o resultado disso foi uma partida disputada majoritariamente na região central do gramado. Prova disso é que houve apenas uma chance de gol na etapa inicial. E foi fatal, aos 16 minutos. Neymar roubou bola na intermediária ofensiva e acionou Messi. O craque dominou e deixou para Luis Suárez, que, de primeira e com estilo, só ajeitou para Denis, embalado, finalizar no cantinho de Rulli: 1 a 0.

A partir daí, nada de perigoso aconteceu até a ida aos vestiários. O brasileiro Willian José bem que tentou empatar dando um voleio da marca do pênalti, mas isolou a bola por cima da meta de Cillessen. Na reta final do primeiro tempo, Neymar sofreu falta de Carlos Vela e se estranhou com o mexicano. O resultado? Um cartão amarelo para cada, mais um por reclamação para Jordi Alba.

Denis chutando para abrir o placar (Foto: David Ramos/Getty Images)

Jogo melhora, Sociedad marca, mas Messi lidera goleada do Barça

Se na metade inicial a partida foi um tanto quanto morna, depois do descanso tudo mudou. A começar pelos 11 jogadores do Barcelona em campo: Sergi Roberto, que quase precisou sair no começo, enfim deu lugar a Aleix Vidal. Inicialmente, o panorama parecia ser o mesmo, com vários lances ríspidos, inclusive envolvendo Luis Suárez, que recebeu cartão amarelo.

Pode-se dizer que o sétimo minuto do segundo tempo significou um divisor de águas no Camp Nou. Foi neste momento que Willian José deixou de letra para Xabi Prieto, e o capitão da equipe basca colocou Carlos Vela na cara de Cillessen. Antes do chute, porém, Jordi Alba chegou de carrinho para o desarme parcial. A redonda se ofereceu na linha da pequena área para Willian José outra vez, e o centroavante finalizou rasteiro, em cima do goleiro holandês.

No rebote do lance anterior, Neymar puxou contragolpe, conduziu a bola por metade do campo e invadiu a área. Prestes a concluir, o camisa 11 tomou uma tesoura de Iñigo Martínez, que recebeu só o cartão amarelo. Pênalti. Na cobrança, Messi bateu rasteiro, com força, e Rulli não conseguiu defender apesar de acertar o canto: 2 a 0. Após os blaugranas ampliarem o marcador, Eusebio Sacristán trocou Xabi Prieto e Vela por Canales e Juanmi.

De pênalti, Messi fez o segundo gol blaugrana (Foto: David Ramos/Getty Images)

Pouco tempo depois de pisar no gramado, Juanmi descontou para os visitantes. Umtiti deu passe muito forte para André Gomes, e Iñigo recuperou antes de descolar lindo lançamento alto em profundidade para o espanhol. Na área, Juanmi tocou por cima de Cillessen, anotando um belo gol: 2 a 1. O que poderia ser o começo de uma redenção incrível da Sociedad logo virou pó. Aos 18 minutos, Messi recebeu no meio e mandou para Luis Suárez na frente. O uruguaio ganhou no corpo de Illarramendi e tocou por baixo de Rulli: 3 a 1.

Aos 20 do segundo tempo, Luis Enrique voltou a usar Rakitic como ''pivote'', sacando Mascherano. Definitivamente, a esta altura o jogo era outro. E aos 27, mais um gol. O lateral-direito Aritz Elustondo teve liberdade e cruzou de modo perfeito na área. Aproveitando espaço entre Piqué e Umtiti, Willian José se projetou e cabeceou bonito, no cantinho de Cillessen: 3 a 2. Na sequência de outra bola na rede, Neymar saiu para entrada de Arda Turan.

Na parte derradeira da eliminatória, o Barcelona deu dois novos golpes. O primeiro deles surgiu aos 35 minutos. Messi abriu na direita para Aleix Vidal, que cruzou rasteiro. Bem posicionado na segunda trave, Arda Turan deu carrinho e marcou: 4 a 2. No minuto posterior, Lionel mais uma vez foi decisivo para um gol azul-grená. O camisa 10 dominou na intermediária, driblou dois marcadores e deu passe em profundidade para Denis Suárez. Cara a cara com Rulli, o ex-jogador do Villarreal manteve a calma, passou pelo goleiro e fechou o placar: 5 a 2.

Em bola aérea, o zagueiro Raúl Navas ainda esteve perto de descontar novamente, mas a cabeçada parou em defesa de Cillessen. Destaque evidente dos bascos no jogo, Juanmi por pouco não marcou outra vez aos 40 minutos, quando finalizou de dentro da área rente à trave esquerda. Em contra-ataque, Vidal parou em Rulli, desperdiçando o que seria a terceira assistência de Messi na noite. Ainda restou tempo para uma reclamação de pênalti a favor do Barça, sobre Messi. Nada marcado e fim de jogo, fim de eliminatória. Barça na sétima semifinal seguida da Copa do Rei.