Barcelona deve abrir investigação após jornal espanhol divulgar depoimento de Neymar

Os problemas envolvendo Neymar e a justiça espanhola ganharam um novo capítulo nesta quinta-feira (26). Isso porque o jornal espanhol "El Confidencial" divulgou o depoimento do atleta na Audiência Nacional, que aconteceu em fevereiro de 2016. O brasileiro é acusado de fraude fiscal e chegou a ser solicitado pela promotoria espanhola que o mesmo cumprisse dois anos de prisão por tal ato.

No vídeo publicado, Neymar afirma desconhecer os detalhes envolvendo sua transferência do Santos para o Barcelona: "Meu pai é quem gerencia minha carreira desde que eu nasci, é uma pessoa em quem eu confio de olhos fechados e cuida de minha carreira e de minha vida também. Ele me pedia para assinar toda a papelada e eu fazia isso sem nenhum problema", declarou ao juiz José de la Mata.

"Nunca me meti nos contratos e nas coisas que envolvem minha carreira, pois não gosto desses detalhes, por este motivo tenho uma pessoa para gerenciar tudo, esta pessoa é meu pai e ele procura certamente fazer tudo da melhor maneira possível. É uma pessoa em quem eu confio, é uma pessoa quem tem total liberdade para fazer o que quiser na minha vida", ressaltou.

Momentos após a divulgação do depoimento de Ney, outro jornal espanhol, o "Mundo Deportivo", afirmou que o Barcelona pedirá uma investigação ao juiz de la Mata para que seja descoberto como vídeo foi publicado. Segundo o clube catalão, o material deveria ficar apenas com o tribunal, no aguardo de uma definição judicial.

Relembre a investigação envolvendo Neymar

A denúncia do Ministério Público é justamente em cima dos valores envolvendo a transferência de Neymar para a Catalunha. Tudo gira por uma suposta fraude no preço do jogador, onde o grupo DIS, gerente de 40% dos direitos do atleta, reclama de ser lesado. O Barcelona anunciou que a transferência do atacante brasileiro, realizada em maio de 2013, custou 57,1 milhões de euros, mas, depois de uma investigação da justiça espanhola, ficou esclarecido que a operação custou, pelo menos, 83,3 milhões de euros.

O fundo de investimento brasileiro argumenta que lhe cabe uma parte da diferença entre o valor inicialmente declarado e o valor real que o Barcelona assumiu posteriormente, acusando os envolvidos no caso de fraude e corrupção.

Além do atacante do Barcelona, o DIS acusou mais nove pessoas de estarem envolvidas no processo, entre as quais o pai e a mãe do atleta, o atual presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, e o seu antecessor, Sandro Rosell.