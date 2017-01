Com direito a 'final antecipada', semifinais da Copa do Rei são definidas

(Foto: David Ramos/Getty Images)

Estão definidos os dois confrontos das semifinais da Copa do Rei 2016/17. Na manhã desta sexta-feira (27), a Federação Espanhola de Futebol sorteou em sua sede, localizada na capital Madrid, os duelos entre Atlético de Madrid e Barcelona; e Celta de Vigo e Alavés.

A partida de ida da primeira semifinal acontece na próxima quarta-feira (1º) em Madrid, às 21h no Vicente Calderón. No dia seguinte, será a vez do Celta receber no Estádio Balaídos o Alavés, também às 21h. No dia 7, será a vez dos culés receberem os colchoneros no Camp Nou no duelo de volta, no mesmo horário das demais partidas. Definindo a grande final, o Alavés recebe no dia 8 os celestes no Estádio Mendizorroza.

A grande decisão desta temporada acontecerá na casa do Atlético de Madrid, no Vicente Calderón, muito provavelmente no dia 27 de maio.

Tabus

Barcelona e Atlético de Madrid se enfrentaram pela Copa do Rei na fase de quartas de final da penúltima temporada, na ocasião, os catalães venceram as duas partidas e se classificaram à fase seguinte, onde mais tarde conquistariam o título. A taça da temporada 2014/15 foi a primeira das duas vencidas de maneira consecutiva pelos culés. Na jornada passada, a vítima do Barça na decisão foi o Sevilla, em uma partida decidida na prorrogação.

A última vez que o Atlético levantou a taça da Copa aconteceu na jornada 2012/13, derrotando o Real Madrid na grande final.

Sem nunca ter levantado uma taça da Copa do Rei, o Celta chegou a decisão em uma oportunidade, na temporada 2000/01, mas foi derrotado pelo Zaragoza no Estádio Olímpico de Sevilla. Os blanquillos também foram os responsáveis por eliminar o Alavés nas semifinais da Copa na temporada 2003/04, na última vez em que o Babazorros estiveram entre os quatro melhores da competição espanhola.