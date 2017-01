Osasuna e Málaga empatam e seguem em situação delicada

Nessa sexta-feira (27), Osasuna e Málaga se encontraramm no Reyno de Navarra em Pamplona para a abertura da 20ª rodada do Campeonato Espanhol. O cotejo que foi amplamente dominado pelos andaluzes acabou terminando em empate por 1 a 1 com tentos de Causic, para os donos da casa, e Camacho.

O resultado mantém o Osasuna no Z-3 com 10 pontos no 19º lugar, já o Málaga não vence há seis jogos e está com 22 pontos no 13º lugar. Na próxima rodada o time de La Rosaleda recebe em casa o Espanyol no sábado (04) às 10h, já o ameaçado time de Pamplona visita no dia seguinte (05), às 15h30, a Real Sociedad em Anoeta.

A partida começou com os dois times tendo oportunidades claras, primeiro com Riera aos sete minutos cabeceando fraco para tranquila defesa de Kameni. No minuto seguinte Chory Castro recebeu no meio área e mandou ao lado da meta do time da casa, a resposta do Málaga veio aos 12 minutos com León que conseguiu um voleio da entrada da área e por pouco não marcou um golaço com a pelota passando a esquerda da trave.

Com 18 minutos os Boquerones tiveram um pênalti com Michael Santos sendo derrubado pelo goleiro Mário, na cobrança o próprio Michael bateu forte no canto direito onde estava o goleiro que defendeu bem e evitou a abertura do placar. O time da Andaluzia seguiu melhor e aos 28 minutos Luís Hernandez arrematou cruzado para boa defesa de Mário que espalmou pro lado.

O jogo em si caiu um pouco de ritmo e intensidade na segunda metade da primeira etapa e assim as chances começaram a diminuir com isso o placar não se alterou e ficou em zero a zero.

Após a volta do intervalo, a primeira oportunidade veio aos nove minutos quando Berenguer avançou bem até próximo da área porém mandou muito alto por cima do gol e longe da meta. Depois dessa primeira chance os times jogaram muito centralizados e errando muitos passes desta feita ficaram sem criatividade e com pouca coesão.

O marasmo da partida só foi interrompido aos 31 minutos quando Kodro salvou em cima da linha de fundo e fez boa jogada até cruzar para o meio onde estava Causic que arrematou bem no canto para abrir o placar. Os visitantes conseguiram o empate no lance seguinte aos 34 minutos, quando Mário saiu mal do gol e a bola sobrou para Hernández que cruzou para Camacho apenas escorar pro gol vazio e empatar o jogo.

O Málaga seguiu melhor e aos 39 minutos Juankar cruzou para a área onde estava Charles que mesmo longe da posição ideal cabeceou com perigo e um pouco por cima da trave. E essa foi a última chance do jogo que terminou mesmo em 1 a 1 no Reyno de Navarra.