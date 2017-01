Sevilla acerta com jovem volante Walter Montoya, ex-Rosario Central

Foto: Juan Mabromata/Getty Images

O Sevilla segue se reforçando na janela de inverno. Na noite desta sexta-feira (27), o clube espanhol anunciou sua terceira contratação nessa janela. Trata-se do volante argentino Walter Montoya, que chega oriundo do Rosario Central. O jogador de 23 anos assinou um contrato de quatro temporadas e meia com a equipe de Jorge Sampaoli. Ele se junta ao defensor Clément Lenglet e o atacante Stevan Jovetic como as contratações do clube neste mês.

Porém, Montoya não está exatamente indo para o Sevilla nesta janela. O argentino depende da situação do brasileiro Paulo Henrique Ganso e do japonês Kiyotake, que podem e devem deixar o clube ainda nesta janela. Caso os dois meias sejam negociados, Montoya chegará ao clube ainda nesta temporada. Caso contrário, ele só será jogador do Sevilla em junho.

"Tenho que esperar até amanhã (sábado) para ver se irei ou não ser liberado. Bem, de qualquer maneira, se Deus quiser, será agora ou em junho, sendo no Sevilla me deixa muito satisfeito e feliz. Temos que esperar pelo menos até amanhã para ver quando é. Se eu não for agora eu fico aqui na Central para ganhar tempo e trabalhar para continuar crescendo.", afirmou o volante.

Montoya é jogador do profissional do Rosario Central desde 2014. Desde lá, foram 67 partidas, marcando sete gols e distribuindo sete assistências. O melhor ano do jogador com o clube argentino foi exatamente em 2016, quando chegou até as quartas de finais da Copa Libertadores da América, mas sendo eliminado pelo time que viria a ser o campeão daquela edição, o Atlético Nacional.

Ele tinha o forte interesse dos dois maiores clubes da Argentina, Boca Juniors e River Plate, mas o desejo de jogar no futebol europeu falou mais alto. Além disso, a oportunidade de trabalhar com Jorge Sampaoli também foi um fator, ainda mais pela forma com que o chileno trata seus jogadores, principalmente os sulamericanos, como Mercado, Vietto e Mariano.