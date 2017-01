Villarreal se impõe, passa tranquilo pelo Granada e volta a vencer após três rodadas

Em jogo que abriu o sábado da 20ª rodada do Campeonato Espanhol, o Villarreal recebeu o Granada no Estádio El Madrigal e não precisou de muito esforço para vencer. Em jogo dominado pelos donos da casa do começo ao fim, o 2 a 0 no placar ficou aquém pela quantidade de chances criadas.

Com a vitória, o Villarreal continua na 6ª posição com 31 pontos, enquanto o Granada segue na última colocação, com apenas 10 pontos conquistados. Na próxima semana, o Villarreal visita o Sevilla, em um bom confronto na parte de cima da tabela e o Granada recebe o Las Palmas, para continuar a luta contra o rebaixamento.

Em um primeiro tempo que foi praticamente ataque contra defesa, o Villarreal fez valer o favoritismo. Desde os primeiros minutos buscava o gol e já aos 12' havia marcado duas vezes, porém em impedimento. Em duas boas jogadas, Jonathan dos Santos e Nicola Sansone marcam, mas o árbitro registra a irregularidade. O italiano, inclusive, foi quem mais buscou o gol, finalizando bem a cada oportunidade, em uma bela cobrança de falta acertou o travessão.

Do lado do Granada, quem mais se destacou foio goleiro Ochoa que, com boas defesas, evitou que seu time saísse goleado para o intervalo. Na frente, nem mesmo o estreante Ádrian Ramos - contratado junto ao Borussia Dortmund - conseguiu mudar o panorama do segundo pior ataque da competição, que tem apenas 16 gols (Leganés, o pior, tem 15). O colombiano pouco finalizou e viu seu time sair de campo sem muitas pretensões de vitória.

Apesar das oportunidades criadas, parecia que o time da casa sairia para o intervalo com um empate. Mas aos 43', em falta cobrada por Ángel, Álvaro González escorou para o meio e Bruno Soriano livre, quase na linha do gol, empurrou para dentro, abrindo o placar.

No segundo tempo mudaram os lados, mas o panorama continuou o mesmo, o Submarino Amarelo querendo definir a partida, enquanto os Rojiblancos pouco conseguiam fazer além de tentar se defender. Mesmo com o domínio da partida, as chances não viravam gols. Até que em cobrança de escanteio, o zagueiro Álvaro cabeceou, Sansone tentou dominar, a bola rebateu e sobrou para o próprio Álvaro, caído, chutar pro gol vazio e ampliar.

O restante do jogo foi de um Granada apático, sem muitas ambições. Nem mesmo a finalização de Kravets na trave, em rara chegada ao ataque, ajudou a animar o time. O Villarreal, por sua vez, seguia criando chances mas não convertia em gol. Soube administrar muito bem a partida e garantir a vitória. Lembrando que o brasileiro Alexandre Pato não participou da partida. O atacante viajou para a Itália para realizar exames médicos e possivelmente será anunciado nas próximas horas pelo Tianjin Quanjian, clube chinês recém chegado à primeira divisão.