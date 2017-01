Real Madrid recebe Real Sociedad buscando manter vantagem na liderança do Espanhol

INCIDENCIAS: Partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Espanhol a ser disputada em Madri no Santiago Bernabéu.

Após eliminações na Copa do Rei, Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam no Santiago Bernabéu, domingo (29), 17h45, pelo Campeonato Espanhol.

Líderes pela vantagem minima, os merengues precisam vencer se não quiserem abrir mão da primeira posição - ou ter que torcer para Sevilla e Barcelona não vencerem seus jogos, enquanto a Sociedad luta por uma vaga entre os quatro primeiros.

Zidane tenta espantar as críticas com uma vitória

Eliminados após empatar no jogo de volta das quartas contra o Celta de Vigo na Copa do Rei, Zidane espera espantar a fase ruim retomando a boa sequência na La Liga. No último confronto na competição, contra o Málaga, a equipe merengue venceu em casa por 2 a 1. "Lutamos pela Liga e pela Champions, e estamos contentes com o que fizemos até agora" respondeu o francês quando questionário na coletiva pré-jogo sobre o balanço do primeiro turno da temporada.

Em meio aos desfalques por lesões, Zizou ainda tem que lidar com as críticas aos jogadores - principalmente a Benzema e Danilo. O treinador blanco mostrou mais uma vez confiança no time que joga em casa e terá o apoio das arquibancadas: "Acredito que a torcida vai nos apoiar e dar animo ao time. Nós estamos com eles e eles conosco, são um público exigente e isso é bom para nós, estou confiante que com eles vamos vencer".

Boa notícia para o time da capital é a volta de Varane aos convocados. Repleto de desfalques na lateral, o time blanco pode contar com o retorno do zagueiro francês a zaga.

Eusebio acredita em um time confiante para vencer o Real Madrid no Bernabéu

Após derrota por goleada para o Barcelona na Copa do Rei (5 a 2), que rendeu a eliminação da competição, Eusebio Sacristán tem o desafio de enfrentar o líder do Espanhol fora de casa com o desgaste da sequência de jogos e a ausência de Yuri, suspenso após o quinto amarelo por simulação de pênalti no jogo contra o Celta. A Sociedad tentou recorrer da decisão mas o comitê arbitral espanhol não voltou atrás e manteve a suspensão do jogador.

Na coletiva pré-jogo, Sacristán foi questionado sobre obter alguma vantagem com as ausências do elenco blanco: "Eles tem um elenco de uma enorme qualidade, jogar no Bernabéu é sempre complicado, com ou sem ausências. Mas, como sempre, depende de nós, do que vamos fazer, estamos forte e convencidos de que devemos seguir trabalhando no nosso crescimento e temos potencial para ganhar de qualquer equipe".